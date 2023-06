Rickie Lee Jones: „Pieces Of Treasure“ – Sie lebt jeden Song

Von: Christina Mohr

Rickie Lee Jones, munter in London.

Rickie Lee Jones mit echten Schätzen auf ihrem neuen Album „Pieces Of Treasure“.

Obwohl die 1954 in Chicago geborene Rickie Lee Jones nie wirklich weg vom Fenster war, über all die Jahrzehnte stets neue Musik veröffentlichte, ist man geneigt, ihr kürzlich erschienenes Album „Pieces Of Treasure“ als Comeback-Platte zu bezeichnen. Was vielleicht daran liegt, dass „Chuck E.’s In Love“ von 1979 der einzige große Hit der Singer-/Songwriterin ist, ihr Signature Song, der – ungerechterweise – andere Veröffentlichungen überstrahlt.

Als Jones ihr selbstbetiteltes Debütalbum inklusive „Chuck E.“ herausbrachte, befand sich die Popmusik in einer schwierigen Phase. Disco und Punk zuckten noch ein wenig und spalteten sich in verschiedene Mischformen auf, Elektropop existierte vorerst nur als Avantgarde. Folk, Blues oder gar Jazz wollte niemand mehr hören. Dass sich die junge wahlkalifornische Bohèmienne genau diese als überkommen geltenden Stilrichtungen vornahm und gegen den Strich bürstete, wirkt im Rückblick revolutionär.

1979 ist „Chuck E.’s In Love“ eine Kuriosität. Ein sofort einnehmendes Stück, mit kratziger, dabei warm und heiter wirkender Stimme gesungen, Rickie Lees Markenzeichen neben ihrer roten Baskenmütze und der Zigarette im Mundwinkel.

Die Feststellung, dass der besungene Chuck E. verliebt sei, stammt übrigens von Tom Waits, ihrem damaligen Boyfriend, von dem sie sich bald traumatisch trennen wird. In ihrer gemeinsamen Zeit nennen sie sich „Duchess And Duke Of Coolsville“, viele Jahre später nennt Rickie Lee eine üppig bestückte Anthologie so: „Duchess Of Coolsville“.

Das Album Rickie Lee Jones: Pieces Of Treasure. BMG / Modern.

Diesen Titel liebt sie offensichtlich so sehr, dass er nun auch auf dem Cover ihres fünfzehnten Studioalbums „Pieces Of Treasure“ geschrieben steht. Die zehn Songs, die allesamt aus dem sogenannten „Great American Songbook“ stammen, entstanden mit Unterstützung des Producers Russ Titelman (Nancy Sinatra, George Harrison, James Taylor) – für beide die Wiederbelebung einer langjährigen Freundschaft und Arbeitsbeziehung: Titelman co-produzierte bereits Jones’ Debüt und das hervorragende Nachfolgealbum „Pirates“ (1981).

Bei einem Treffen zu Weihnachten 2019 schlug Titelman der Künstlerin vor, ein Album mit Standards aufzunehmen. Nicht zum ersten Mal: Laut Jones kam die Idee seit gut zwanzig Jahren immer wieder auf, ohne wirklich Gestalt anzunehmen. Erst in den covidbedingten Lockdown-Phasen finden Jones und Titelman in Online-Meetings heraus, was sie wollen und wie es klingen soll: Barjazz aus Coolsville. Sie wählen zehn Songs aus und eine Handvoll exquisiter Musiker: Rob Mounsey (Piano), Russell Malone (Gitarre), David Wong (Bass) und Mark McLean am Schlagzeug bilden die kongenial-sensible Jazzband, die sich nie zu stark in den Vordergrund spielt.

Denn da ist Rickie Lee Jones, deren Stimme rebellisch-jugendlich und gereift zugleich klingt, ein erstaunlicher Effekt, durch den Klassiker wie „Nature Boy“, „One For My Baby“ oder Kurt Weills „September Song“ frisch und lebendig wirken. Nicht wie aufpolierte Klassiker, vor denen man sich ehrfürchtig verbeugt. Jones macht sich jeden Song zueigen, durchlebt ihn förmlich: Am Schluss von „It’s All In the Game“ hört man Jones von Emotionen geschüttelt aufschluchzen. Es ist diese unverstellte Unmittelbarkeit, die Rickie Lee Jones so einzigartig macht – und „Pieces Of Treasure“ zu einem echten Schatz.