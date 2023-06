Rebekka Bakken im Palmengarten: Bisweilen banal

Von: Stefan Michalzik

Rebekka Bakken tritt mit großer Stimme und schwachen Texten auf.

Sie kann auch anders. Eine ausgesprochen attraktive Frau, die Haare blond und lang: als Rebekka Bakken vor genau zwanzig Jahren ihr Solodebüt „The Art of How to Fall“ veröffentlichte, entsprach sie allein schon äußerlich dem seinerzeit im Zuge eines neuen Jazzsängerinnenwunders grassierenden Klischee von der nordischen, von einer großen Plattenfirma gediegen erotisch ikonografierten Schönheit. Wobei Jazz? In gewisser Weise ist das von Anfang an ein Missverständnis – Stichwort Norah-Jones-Syndrom – gewesen, das daher rühren mag, dass die Norwegerin zuvor im Umfeld von Jazzmusikern wie Julia Hülsmann, Christof Lauer und Wolfgang Muthspiel in Erscheinung getreten war.

Früh schon jedoch stellte Rebekka Bakken klar, dass sie sich als Singer/Songwriterin sieht. Folk, Pop und als ein Element durchaus auch der Jazz sind ihr Feld, mit Offenheit für Blues und Country. Bekannt ist sie vor allem für elegante Melancholie und einen gewissen ätherischen Zug – das vom Mousonturm ausgerichtete Konzert der inzwischen 53-jährigen im Rahmen des Rosenfests im Frankfurter Palmengarten indes eröffnete der Gitarrist Johan Lindstroem mit einem deftigen Bluesrocksolo – das den Ton vorgab, mit dem Bakken einstieg, anknüpfend an einen Wandel, der sich schon seit längerem abzeichnete. Für ihre Verhältnisse langte sie deftig hin, mit einer Phrasierung, die sich sehr eng an die Tradition des Genres anlehnt. Handfest, wenn man so will mit einer Note von Etta James – wozu es gut passt, dass sie in einem Song einen kulturellen Wandel – allerdings nur von der Mittelschicht aufwärts – kommentiert, infolgedessen an die Stelle von Martini & Co. die Tasse Tee getreten ist. Irgendwie ja eine Schande.

Gepflegter Songwriterpop

Ohne jeden Zweifel verfügt Rebekka Bakken über eine fantastische Stimme, von Anfang an bis heute indes blieb und bleibt sie musikalisch betrachtet hinter ihren Möglichkeiten zurück. Das ist schon recht ausgebufft, und die Band, neben dem schon genannten Hallgrim Bratberg, Jørn Øien an Hammond B3 und Klavier am E-Bass Even Enersen Ormestad und am Schlagzeug Karl Oluf Wennerberg, ist exzellent – wenn es bloß mehr Ecken und Kanten hätte! Das ewige Rebekka-Bakken-Problem. Bei vielem kann man einfach sagen: „Schön“, etwa bei einer vermuteterdinge norwegischen Volksweise zunächst a cappella, später schiebt sich zunächst kaum hörbar die Hammondorgel darunter, schließlich steigert sich das in eine psychedelisch-lärmige Rocknummer. Ansonsten viel gepflegter Songwriterpop. Der rustikal selbstironische, mitunter gar ungeahnt burschikose Humor in den Ansagen mag zur Not noch angehen – schmerzlicher indes, dass auch die Songtexte zuweilen arg banal sind. Nichts im Übrigen gegen einen Song über den verstorbenen Vater, doch weshalb bloß derart rührselig.

In der Zugabe Paul McCartneys Beatlessong „Yesterday“ in ganz schlichter Art, mit nichts als Klavierbegleitung. Sowas will gekonnt sein – und ja, das ist es bei Rebekka Bakken, keine Frage.