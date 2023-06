Rammstein und das große Drohen

Von: Baha Kirlidokme

Teilen

Demonstrierende vor einem Rammstein-Konzert im Münchener Olympia-Stadion. © Imago

Die Anwälte der Band kündigen ein hartes Vorgehen an. Derweil gibt es Vorfälle vor einem Konzert in München.

Kaum ein Tag vergeht ohne neue Ereignisse rund um die Band Rammstein. Nachdem die Band am Dienstag die Rechtsanwaltskanzlei „Schertz Bergmann“ engagierte, veröffentlichte diese am Donnerstag eine Pressemitteilung, die für viel Kritik sorgt.

So teilte die Kanzlei mit, dass alle Vorwürfe gegen Rammstein unwahr seien und kündigte an, gegen die mutmaßlich Betroffenen vorzugehen. „Wir werden wegen sämtlicher Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte gegen die einzelnen Personen einleiten“, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem wolle die Kanzlei gegen vermeintlich unzulässige Verdachtsberichterstattung vorgehen, die in einigen Fällen geschehen sein soll.

Laut Recherchen der „Süddeutschen Zeitung“ und des NDR sollen junge Frauen auf Rammstein-Konzerten systematisch betrunken gemacht und teils unter Drogen gesetzt worden sein. Stellenweise soll es auch zu sexuellen Übergriffen durch Sänger Till Lindemann gekommen sein. Am Freitag veröffentlichte der „Spiegel“ eine Recherche mit neuen Fällen.

Der Deutsche Journalisten-Verband kritisiert das Vorgehen am Freitag. Die Kanzlei wolle Medien einschüchtern, die über die Vorwürfe gegen Lindemann berichten und recherchieren. „Die Drohung mit rechtlichen Schritten gegen Journalistinnen und Journalisten ist der Versuch, Medien einen Maulkorb anzulegen“, teilte der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall mit. Derweil gab es auf den Konzerten in München bislang nur vereinzelte Vorfälle.

Am Mittwoch wurde ein Rammstein-Fan von der Polizei abgeführt. Er hatte sich vor eine Gruppe Menschen gestellt, die am Olympia-Stadion in Solidarität mit Opfern sexueller Gewalt demonstrierten und soll diese beleidigt haben. Zudem soll eine Person auch den Hitlergruß gezeigt haben, heißt es in sozialen Medien.

Eine Demoteilnehmerin beschreibt die Stimmung vor dem Olympia-Stadion gegenüber der FR als angespannt. „Einige Leute haben nur geguckt, andere haben uns den Mittelfinger gezeigt, uns angebrüllt, beleidigt oder sogar Vergewaltigung angedroht. Eine von uns wurde mit einer Flasche beworfen“, berichtet sie.

Laut Recherchen der „Welt“ habe die Band am Dienstag Alena M. von den Konzerten ausgeschlossen. Sie steht im Verdacht, systematisch für Lindemann junge Frauen aus der sogenannten „Row Zero“ angeworben zu haben. Das ist der Bereich direkt an der Bühne. Die Stadt München hatte die „Row Zero“ für die Konzerte allerdings verboten.

Laut „t-online“ bewege sich Alena M. allerdings nicht nur weiterhin durch München. Sie soll offenbar immer noch versuchen, Frauen anzuwerben. Aus Bandkreisen heißt es gegenüber dem Medium, man versuche sie von den Aufrufen abzuhalten, habe aber keinen Einfluss.