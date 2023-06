Rammstein ohne Promo

Von: Baha Kirlidokme

Rammstein live in Odense, Dänemark. © Imago

Das Label Universal pausiert teilweise die Zusammenarbeit mit der Band. Grund seien die Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann.

Das Plattenlabel „Universal“ setzt seine Zusammenarbeit mit der Band Rammstein teilweise aus. Das berichten die „Süddeutsche Zeitung“ und der NDR. Auf „SZ“-Anfrage soll eine Sprecherin des Unternehmens am Donnerstag mitgeteilt haben, dass der Grund die Anschuldigungen gegen Sänger Till Lindemann seien.

„Die Vorwürfe gegen Till Lindemann haben uns schockiert und wir haben den größten Respekt vor den Frauen, die sich in diesem Fall so mutig öffentlich geäußert haben“, heißt es in einer Mitteilung. Universal sei überzeugt, dass eine vollumfängliche Aufklärung der Anschuldigungen „unbedingt erforderlich“ sei, auch durch die Behörden. Bis auf weiteres setzt das Label das Bewerben von Alben der Band Rammstein aus. Die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte laut „Spiegel“ die Aufnahme von Ermittlungen gegen Lindemann. Nach Medienberichten sollen Frauen auf Rammstein-Konzerten systematisch betrunken gemacht und teils unter Drogen gesetzt worden sein. Stellenweise soll es auch zu sexuellen Übergriffen durch Lindemann gekommen sein, so manche Vorwürfe.