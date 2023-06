Rammstein-Mitglied distanziert sich von Lindemann

Von: Baha Kirlidokme

Rammstein-Sänger Till Lindemann. © Imago

Schlagzeuger Christoph Schneider äußert sich zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann. Die Staatsanwaltschaft ermittelt außerdem nicht nur gegen den Rammstein-Sänger.

Rammstein-Schlagzeuger Christoph Schneider äußert sich als erstes Bandmitglied öffentlich zu den Vorwürfen gegen Sänger Till Lindemann.

Am Freitag postete er ein Statement auf dem sozialen Netzwerk Instagram. Darin schreibt er, dass er nicht glaube, dass etwas „strafrechtlich relevantes“, wie der Einsatz von KO-Tropfen, passiert sei. „Ich glaube nicht, dass etwas Verbotenes vor sich ging, habe so etwas nie beobachtet und dergleichen auch von niemandem aus unserer hundertköpfigen Crew gehört“, heißt es in dem Post. Weiter will Schneider von Lindemanns Partys nur Erwachsene beobachtet haben, die miteinander gefeiert hätten. „Und trotzdem sind anscheinend Dinge passiert, die - wenn auch rechtlich ok - ich persönlich nicht in Ordnung finde.“

Schneider distanziert sich zudem von Lindemanns Privatpartys, die im Fokus der Vorwürfe stehen. Es sei wichtig, dass „Tills Partys nicht mit unseren offiziellen Aftershowpartys verwechselt werden“, schreibt er im Statement und weiter: „Till hat sich in den letzten Jahren von uns entfernt und sich seine eigene Blase geschaffen.“

Derweil hat die Berliner Staatsanwaltschaft nicht nur Ermittlungen gegen Till Lindemann eingeleitet, wie Medien übereinstimmend am Mittwoch berichteten. Auch gegen Alena Makeeva sollen Ermittlungen eingeleitet worden sein, so Informationen der „Welt am Sonntag“. Sie soll laut Vorwürfen systematisch junge Frauen für Lindemann angeworben haben. „Wir können bestätigen, dass in dem Ermittlungsverfahren gegen Lindemann auch Frau Makeeva als Beschuldigte geführt wird“, wird eine Behörden-Sprecherin zitiert.

Zudem soll „Universal Music“ den Branchenverband der deutschen Musikindustrie gebeten haben, die Neuauflage des Rammstein-Albums „Sehnsucht“ nicht in den Charts aufzulisten, berichtet die „F.A.S.“. Das Label hat seine „Marketing- und Promotion-Aktivitäten für die Recordings der Band bis auf Weiteres ausgesetzt“, heißt es in einem Schreiben, dass der FR vorliegt.

Nach Medienberichten sollen Frauen auf Rammstein-Konzerten betrunken gemacht und teils unter Drogen gesetzt worden sein. Stellenweise soll es auch zu sexuellen Übergriffen durch Lindemann gekommen sein, so manche Vorwürfe.