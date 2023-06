Rammstein engagieren Kanzlei

Außerdem geht das Video der Influencerin Kayla Shyx mit weiteren Vorwürfen viral.

Nach weiteren Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann soll die Band laut Informationen der „Welt“ Alena M. von ihren kommenden Konzerten in München verbannt haben. Laut Recherchen der „Süddeutschen Zeitung“ und des NDR soll sie systematisch junge Frauen für die Backstage-Partys von Rammstein angeworben haben. Auf diesen Partys sollen die Frauen betrunken gemacht und teils unter Drogen gesetzt worden sein. Stellenweise soll es auch zu sexuellen Übergriffen durch Lindemann gekommen sein.



Das berichtet auch die 21-jährige Influencerin Kayla Shyx. In einem knapp 37-minütigen Video, das sie am Montag auf YouTube gestellt hatte, erzählt sie von den Erfahrungen die verschiedene Frauen auf Rammstein- oder Lindemann-Konzerten gemacht hätten. Das Video hatte nach 20 Stunden mehr als eine Millionen Aufrufe gesammelt.



Zudem soll Rammstein laut „Welt“ eine Berliner PR-Agentur engagiert haben, die auf Krisenkommunikation spezialisiert ist. In dem Zusammenhang soll eine „renommierte Rechtsanwaltskanzlei“ beauftragt worden sein, die Vorwürfe zu untersuchen. Sie soll bis Freitag schon erste Ergebnisse vorlegen.



Zu den Vorwürfen äußerte sich am Dienstag außerdem Bundesfamilienministern Lisa Paus (Grüne). „Gerade junge Menschen müssen hier vor Übergriffen besser geschützt werden“, sagte sie laut der Nachrichtenagentur afp mit Blick auf die Konzertbranche. Sie fordere Schutzbereiche für Frauen und Awareness-Teams auf Konzerten. Außerdem fordere sie das Ende der sogenannten „Row Zero“, dem Bereich direkt vor der Bühne. Am Montag berichteten Medien darüber, dass es auf den kommenden Rammstein-Konzerten in München keine „Row Zero“ geben soll.