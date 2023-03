Prinzen-Sänger Krumbiegel macht nun auch Kindermusik

Teilen

„Kommt mit nach draußen“ heißt das neue Kinderalbum von Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel. © Gerald Matzka/dpa

Seit 30 Jahren machen die Prinzen Musik - für Erwachsene. Sänger Krumbiegel wendet sich mit einem neuen Album an eine ganz andere Zielgruppe.

Chemnitz - Der Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel geht nicht nur mit der Band auf Jubiläumstour, er hat sich auch auf neues künstlerisches Terrain begeben. Der 56-Jährige hat sein erstes Kinderalbum mit dem Titel „Kommt mit nach draußen!“ geschrieben. Es richte sich an Kinder von vier bis sieben Jahren, teilte seine Plattenfirma mit.

Erzählt werde von dem kleinen Protagonisten Fridolin, der die Zuhörer mit auf eine Reise aufs Land und in die Natur nehme. Das Album soll im Mai erscheinen, eine erste Single wird am Freitag veröffentlicht. Am Abend beginnen die Prinzen zudem ihre Tour zum 30-jährigen Bestehen der Band. Das Jubiläum war bereits 2021, wegen der Pandemie mussten die Konzerte aber verschoben werden. Nun geht es in Chemnitz los - es stehen „30 Jahre - 30 Hits - 30 Städte“ auf dem Programm. dpa