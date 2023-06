Peter Gabriel in der Festhalle: Zu jedem vollen Mond

Von: Volker Schmidt

Peter Gabriel, im Hintergrund Drummer Manu Katche. © Gonzales Photo/Imago

Peter Gabriel mit den großen Hits, aber auch noch unbekannten Songs in der Frankfurter Festhalle.

Ein bisschen versponnen ist er schon, der Peter. Das sei gar nicht er auf der Bühne der Festhalle, sondern ein Avatar, sagt er. Der echte Peter Gabriel – jünger, leichter und mit Haaren „wie ein griechischer Gott“ – liege in der Karibik am Pool.

Das Konzert beginnt etwas zäh. Nicht nur trägt Gabriel diese und etliche weitere Sätze in mühsam abgelesenem Deutsch vor, bevor der erste Ton erklingt. Es kommt auch noch zu einem „technical fuckup“, ein Keyboard versagt. Und als es endlich losgeht, eröffnet Gabriel zwar mit „Here Comes the Flood“, einem Klassiker von seinem ersten Soloalbum von 1977 – aber er singt es auf Deutsch. Das tut Gabriel schon seit Jahren immer mal, aber das Original ist doch vertrauter.

Anfangs ist es duster auf der Bühne, nur ein übergroßer Mond nimmt langsam zu und wieder ab über den insgesamt acht Musikerinnen und Musikern, die um ein künstliches Lagerfeuer sitzen. Gabriel hat gleich elf neue Songs auf der Setlist – von einem Album, das noch gar nicht erschienen ist.

Lieder, fast wie einst

Zu jedem Vollmond veröffentlicht er seit Januar 2023 per Streaming einen der Songs von „i/o“, das dann wohl im Dezember komplett erscheinen wird. Für „Input/Output“ steht das Kürzel, und zumindest live sind viele Titel erstaunlich progrockig, fast wie einst mit Genesis, andere eher elektrofrickelig grundiert. Man darf sich also auf „i/o“ freuen, aber für die Publikumsbeteiligung ist es naturgemäß auch bei voller Halle und hoch motivierten Fans nicht einfach, wenn diese etwa die Hälfte der Songs noch gar nicht kennen können und folglich weder mitsingen noch in Nostalgie schwelgen.

Aber Gabriel hat eine erstklassige Band dabei, darunter Drummer Manu Katché, seinen langjährigen Weggefährten David Rhodes an der Gitarre und King-Crimson-Bassist Tony Levin. Mandolinen, Flöten, Hörner und Trompeten kommen zum Einsatz und das Cello von Ayanna Witter-Johnson. Sie steuert auch Vocals bei, unter anderem den Part in „Don’t Give Up“, den einst Kate Bush sang.

Wie Gabriel in diversen Alben-Booklets zu jedem Titel ein Kunstwerk mitliefert, so werden viele auch live von Videokunst auf diversen beweglichen Projektionsflächen begleitet. Auch ein gigantischer Stinkefinger von Ai Weiwei ist dabei. Und Gabriel selbst ist groß in Form, wenn auch meist in eher nachdenklicher Attitüde. Man spürt, dass ihm „i/o“ am Herzen liegt – es wird das erste echte Studioalbum seit „Up“ von 2003 sein. Trotzdem: Wenn sich alte Hits wie „Digging in the Dirt“ in das neue Material mischen, ist es ein bisschen wie Aufwachen: Hände gehen hoch, Gabriel wirft sich in Rockstar-Pose.

„Sledgehammer“ beendet als zehnter Song das erste Set, nach einer kurzen Pause geht’s mit „Darkness“ von „Up“ (2003) weiter. Jetzt kommen auch „Red Rain“, „Big Time“ und zum Schluss „Solsbury Hill“ zu Gehör. Als erste Zugabe spielt Gabriel „In Your Eyes“ vom Album „So“ (1986) , dann beendet ein hymnisches „Biko“, Ode an den 1977 ermordeten südafrikanischen Bürgerrechtler Stephen Biko, den Abend. Nach und nach verlassen die Bandmitglieder abschiedssymphonisch die Bühne, bis nur der Drummer bleibt und die Tausend Stimmen im Saal.