Peter Fox in Frankfurt: Sie hätten noch gekonnt

Von: Volker Schmidt

Peter Fox. © IMAGO/Jan Huebner

Peter Fox in Frankfurt: Ein bisschen mehr Musik hätte es schon noch sein dürfen.

Könnt Ihr noch, Frankfurt?“ Klar, Peter, wir haben gerade erst angefangen. Peter Fox aus Berlin, das so schön hässlich sein kann, neigt wohl dazu, die „Provinz“ zu unterschätzen. Bei Tageslicht-Shows komme man nicht so gut in den Vibe, hat er sich gesorgt, als es auf der Wiese an der Jahrhunderthalle losging. Na dann warts mal ab.

Für die Tour zum Ende Mai gedroppten Album „Love Songs“ lädt Fox in jeder Stadt Fans auf die Bühne, die sich vorher angemeldet haben, hat aber zur Sicherheit auch genug tanzerprobte Leute aus seiner Berliner Crew dabei, allen voran das Dance-Kollektiv M.I.K. Family. Er startet mit Titeln vom neuen Album, seinem zweiten als Solo-Künstler: „Vergessen wie“, der „Wir lernen nach Corona wieder feiern“-Song, „Ein Auge blau“ und „Weiße Fahnen“, zu dem sich das Schwenken weißer Handtücher als Konzerttradition etablieren wird. Die nagelneuen Songs klingen schon vertraut; das melancholische „Kein Regen in Dubai“ singen Hunderte textsicher mit, und dann fühlen sich alle einen Ticken zu „Disney“. Voll im Vibe.

Mit „Kopf verloren“ und „Von Schwarz zu blau“ über die Hundekackehauptstadt kommt der Zeitsprung zu „Stadtaffe“ von 2008. Im Kontrast ist das neue Album mellower als die zackigen Dance-Songs vom ersten, Fox singt melodischer. Die Musikmischung ist zwischen Soul, HipHop und Dancehall mit Stilinfusionen aus dem Süden Afrikas schwer zu verorten.

„Hale-Bopp“ folgt als erste Song von Seeed, der Band, mit der Pierre Baigorry unterwegs ist, wenn er sich nicht Peter Fox nennt. Dort sind unter dem knappen Dutzend Musiker etliche Bläser, die in echt fetter tönen als aus der Konserve wie hier. „Lass sie gehn“ und „Ticket“ kommen von Seeed noch.

Die härteren Beats

Gegen Konzertende setzt der 52-Jährige die härteren Beats von „Stadtaffe“ ein, mit dem Titelsong des Albums, mit „Zucker“, beide etwas geremixt, mit „Tuff Cookie“ und natürlich „Schüttel deinen Speck“. Das Publikum tut’s, die Stimmung stimmt bei diesem ersten Sommerwiesen-Abend, trotz langer Schlangen an zu wenigen Getränkebuden. Nach „Zukunft Pink“, im Oktober 2022 erschienen und der älteste der neuen Songs, ist erstmal Schluss. Unter den Zugaben dann „Toscana Fanboy“, der heimliche Hit von „Love Songs“. Nicht nur, weil Adriano Celentano darauf von Liebe singt. Auch, weil es das Feeling der neuen Fox-Songs gut zusammenfasst: Der einstige Stadtaffe, dessen lyrisches Ich sich vor 15 Jahren als „Abrissbirne für die deutsche Seele“ („Alles neu“) sah, genießt jetzt zwischen sanften Hügeln „zu viel Vino“ und Moretti-Bier statt Courvoisier an der Bar. Malibu Beach ist ihm zu weit, er koaliert mit der Toskana-Fraktion.

Altersweise gibt sich Fox mit der jazzelnden Version von „Haus am See“, die er sich als letzte Zugabe abtrotzen lässt: Der Song sei Bullshit, er habe gelernt, dass es nicht um Materielles gehe im Leben. Ach nee. War das mit den „Taschen voll Gold“ und „ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön“ 2008 etwa wörtlich gemeint? So sind die vielleicht in Berlin drauf, Peter. Nicht in Bankfurt. Aber ein bisschen mehr Musik hätte es schon noch sein dürfen. Wir hätten noch gekonnt.