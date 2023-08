Panda Bear und Sonic Boom tun sich zusammen – Von Ost nach West, von kalt nach warm

Noah Lennox und Peter Kember alias Sonic Boom und Panda BEar. Foto: Ian Witchell © Ian Witchell

„Reset in Dub“, das Echolabor von Panda Bear, Sonic Boom und Adrian Sherwood.

Hier kommt die Ausnahme von der Regel, dass Supergruppen nicht super sind. Supergroups, das waren im 20. Jahrhundert Bands, die sich aus Mitgliedern populärer Groups rekrutierten. Die Suche nach einem Bandnamen ersparten sich viele Supergroups, griffen auf die Nachnamen ihrer Mitglieder zurück und betonten so den unternehmerischen Charakter ihrer Projekte: Auf den Spuren von Companys wie Schade & Füllgrabe, Ringling Bros., Barnum & Bailey, Peek & Cloppenburg oder Smith & Wesson hießen die Supergroups der Woodstock-Ära Crosby, Stills, Nash & Young (hervorgegangen aus Byrds, Buffalo Springfield und Hollies), Emerson, Lake & Palmer (ehemals The Nice, King Crimson und Atomic Rooster) oder West, Bruce & Laing (Ex-Mountain und Cream).

Der Hype um Supergroups ist vorbei, mit neuen Technologien (Home Studio, Digitalisierung, File Sharing) hat das Konzept Band an Strahl- und Bindekraft verloren. Vier Freunde sollt ihr sein? Nö. Viele Bands existieren jahrzehntelang tatenlos nur noch dem Firmennamen nach, um ab und an als triste Schatten ihrer selbst Comeback-Touren zu unternehmen, hallo Guns’n’Roses. Oder sie rollen weiter wie die Stones.

Peter Kember und Noah Lennox sind zu unbekannt, um als Paar Aufsehen zu erregen, auch ihre Künstlernamen Sonic Boom (Kember) und Panda Bear (Lennox) sagen nur Eingeweihten was. Die fünfzehn Minuten Ruhm ihrer beiden Bands liegen so weit zurück, dass kein Mensch Herzrasen kriegen wird ob der Nachricht, dass sich zwei Gründungsmitglieder von Animal Collective und Spacemen 3 zusammentun. Schnappatmung? Schüttelfrost? Das sind keine Erregungszustände, die „Reset“ auslösen könnte, das gemeinsame Album von Sonic Boom und Panda Bear. Wobei das gemeinsame Album an den Tatsachen vorbeigeht, an den Moods und Modi floatender und gestreamter Musik, die sich die beiden Leftfield-Pop-Veteranen zunutze machen, im Land der fast unbegrenzten Vertriebsmöglichkeiten.

Also schicken sie ihre Reset-Musiken in drei Versionen in die Umlaufbahnen of Sound. Am Anfang steht– nennen wir’s im Wissen um den Anachronismus des Begriffs im Zeitalter der digitalen Reproduzierbarkeit – das Original: neun Songs, die man als Sunshine Pop labeln könnte, wäre der Begriff nicht retroverseucht. Dazu eine digitale „Expanded Edition“ mit (fast) Instrumentalversionen, plus drei Remixe, die den Retroverdacht entkräften sollen.

Dieser Tage folgt „Reset in Dub“, der Reset vom Reset aus dem Echolabor von Adrian Sherwood, der – wie Sonic Boom und Panda Bear weiße – Dub-Veteran aus London, Mitgründer des verdienstvollen Labels On-U-Sound und seit vier Jahrzehnten oft zur Stelle, wenn sich Punk und Reggae Gute Nacht sagen inna postcolonial style, oder: karibritisch. „Einer der Haupteinflüsse auf ‚Reset‘ war der jamaikanische Rocksteady, und es schien eine interessante Idee zu sein, diese tropischen Wurzeln wieder aufzugreifen“, sagt Sonic Boom und Sherwood spult seine Sherwood-Routinen ab, um aus einer interessanten, aber nicht unriskanten Idee (Overkill! Kulturelle Aneignung!! Club Tropicana!!! UB40 Cheese!!!!) eine tolle LP zu machen, der man gerne abnimmt, dass sie angefangen hat wie ein schlechtes Promomärchen: Treffen sich ein mittvierziger Beach- Boys-Fan aus Baltimore und ein fastsechziger Velvet-Underground-Aficionado aus den englischen Midlands an der portugiesischen Riviera, wo Letzterer inzwischen lebt, um ihr gemeinsames Faible für Doo Wop zu karibifizieren.

Das Album: Panda Bear & Sonic Boom: Reset in Dub. Domino Recordings.

Adrian Sherwoods Routinen: Bas(s)ics! Bässe tieferlegen. Aufräumen: Überflüssiges entfernen, Löcher lassen, Ornament ist ja immer noch Verbrechen, oft genug. Noah Lennox lokalisiert: „Ich mag große, leere Räume; ich mag Einkaufszentren, wenn dort niemand ist, und den Strand im Winter. Das Rauschen der Brandung übertönt alles andere, also ist es wohl keine Überraschung, dass ich den Dub-Sound schon immer mochte.“ Wie durch ein Prisma gefiltert klängen die Sherwood-Resets, so Lennox, die Originale würden rekontextualisiert.

Beim R-Wort ist Vorsicht geboten. Gerade ältere Musiker kaschieren ihren Ideenschwund mit Reminiszenzen und verkaufen das schnöde Re-Visiten der eigenen Vergangenheit als: Rekontextualisierung. Der Reiz der Resets von Panda Bear und Sonic Boom (und Sherwood) besteht darin, dass hier mehrfach rekontextualisiert wird. Transatlantisch, von Ost nach West, von kalt nach warm. In Portugal und im Cyberspace treffen sich zwei geschichtsbewusste Typen. Gemeinsam verschieben sie Geometrie, Geografie, Zeitachsen, Stammbäume, Kontexte. Spielen wir das Spiel mit: Der Pol Beach Boys steht für West(küste), Warm, Sonne, Harmonie und Animal Collective. Der Pol Velvet Underground steht für Ost(küste), Kalt, Noir, Noise und Spacemen 3. Ein Leben zwischen englischer Provinz und NewYoricanismo mit sprechenden Albumtiteln: „The Perfect Prescription“, „Taking Drugs to Make Music to Take Drugs to“ oder, warum dezent, wenn’s drastisch geht? „Revolution or Heroin“.

Ein guter Anti-Drogensong müsse den Zauber der Droge spürbar machen, dieses Diktum von Lou Reed, der wusste, wovon er sprach, haben Spacemen 3 beim Wort genommen und überlebt. Mit Ende fünfzig besinnt sich Sonic Boom nun auf eine weitere Musik, mit der Lou Reed als junger Lohnschreiber seine ersten Dollars verdiente: Doo Wop.

Für das Unternehmen „Reset in Dub“ treffen sich die ungleichen Freunde Boom und Bear in einem luftigen, tropi(kal)ischen dritten Raum, dem Dub Space des Produzenten Adrian Sherwood, der ihre Musik auf unerhörte Levels zaubert. Im virtuellen Jamaika driften wir durch Resets, Neustarts und Rekontextualisierungen und grübeln über Relevanz und Wirkmacht der Pole, über Erbe und Einflüsse von Beach Boys und Velvet Underground. Auf beide Matrix-Bands der Sechziger berufen sich seit Ewigkeiten Gott und die Welt, aber in der Regel eben nur auf eine von beiden.

Die „Resets in Dub“ blühen auf, wenn Bear, Boom und Sherwood die vermeintliche Bipolarität zwischen beiden Bands transzendieren. Das Konstrukt von den konträren Polen sollte ja eh bloß Ordnung stiften in Zeiten und Stimmungen der Entgrenzung, damals 1965 undsoweiter. Nein, die Beach Boys waren nicht bloß sunny und funny und haben mit „I Just Wasn’t Made For These Times“ einen Song auf dem Kerbholz, der steinerweichend davon erzählt, wie es ist, fehl am Platz zu sein. Nein, Velvet Underground waren nicht bloß dark und nihilistisch und haben mit „Pale Blue Eyes“ einen Song auf dem Kerbholz, der steinerweichend davon erzählt, wie es ist, sich in blassen blauen Augen zu verlieren. Wie im blauen Meer vor Kingston, Lisboa, Malibu…