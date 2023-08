Orchestra Baobab im Palmengarten: In Trance unterm Affenbrotbaum

Von: Marcus Hladek

Das Orchestra Baobab, das jetzt im Frankfurter Palmengarten bei „Summer in the City“ zu Gast war. Foto: Orchestra Baobab © Orchestra Baobab

Das Orchestra Baobab aus Dakar mit Club- und Tanzmusik bei „Summer in the City“ im Frankfurter Palmengarten.

Die 53-jährige Geschichte des Orchestra Baobab aus der Millionenstadt Dakar im Senegal und die entsprechenden Umbrüche innerhalb der Band erschweren die Übersicht ein wenig. Das ändert nichts daran, dass die bei der Mousonturm-Reihe „Summer in the City“ im Frankfurter Palmengarten neunköpfige Band in ihren fahlbunten Hemden und diversen Mützen eine ungemein tanzbare, karibisch-kubanisch beeinflusste Musik spielte, die es in Europa zu großer Popularität als Weltmusik gebracht hat.

1987 aufgelöst, tritt das Orchestra Baobab nach der Auferweckung von den Toten um 2000 und dem Sterben seiner letzten alten Recken mittlerweile unter dem Saxophonisten Thierno Koité als Leiter auf.

So wohlartikuliert die Texte ihrer langen Lieder vom aktuellen Sängerduo zu Gehör gebracht wurden, setzte der Gebrauch afrikanischer Sprachen dem Verständnis Grenzen. Der Emotionalität der Geschichten, die man trotzdem erahnen konnte, schadete das nie. Hier und da machten ein langgezogener Name wie „Annamariaaaa-!“ oder eine französische Phrase den geteilten Horizont greifbar. Die Besetzung mit zwei Saxofonen, E-Gitarre und Bass, reichlich Drums und Percussion inklusive knackiger Congas und Tindrums nebst Kleinvieh wie Tamburin und Reisei waren abgestimmt auf einen Sound zwischen fetzig-melodiösem Softjazz, Latinopop mit Santana-Anklängen und dem Rumba-Grundmodell von Buena Vista Social Club. Mit Buena Vista kann sich das Orchestra Baobab durchaus messen.

Glücksfähigkeit blitzte allüberall aus der bunten Klangmischung. Seinen Namen hat das Orchestra nicht unmittelbar vom ikonischen afrikanischen Vielzweck-Baum (auch Affenbrotbaum genannt), was die Gemeine Rosskastanie Aesculus hippocastanum, die Himalaya-Zeder Cedrus deodara und den Gewöhnlichen Trompetenbaum Catalpa bignonioides im Palmengarten indes nicht augenfällig bekümmerte. Sie neigten ihre Wipfel und lauschten mit.

Baobab hieß vielmehr der Club in Dakar, den die Gründer in den 1970ern bespielten. Die ursprünglichen Frontleute der Band, Balla Sidibé, Rudy Gomis und dann Laye M’Boup, schöpften ihren Gesang teils aus Musik und Sprache der christlichen Minderheit der Caramance, teils aus Lyrik und Kultur der Wolof, die als altes feudales Herrschervolk die Lingua franca des Senegal vorgeben. Vielfalt ist das Erfolgsgeheimnis im Senegal und im Orchestra Baobab.

Und immer so weiter

So viel verdientes Lob verträgt einen Dämpfer. Manche mochte das endlos leiernde Grundgerüst repetitiver Rhythmen an eine musikalische Trance wie in Ravels „Bolero“ erinnern. Es konnte aber auch etwas von eingeschlafenen Füßen annehmen und erinnerte dann eher an „Sailing“, jenen Klammerblues-Hit Rod Stewarts, der pubertierenden Jugendlichen gar nicht lang und monoton genug sein konnte.

Wie gesagt: Club- und Tanzmusik. Das macht die Dauerschleife zur Tugend. Trotzdem ein schönes Konzert.