Offenbar Ermittlungen gegen Till Lindemann

Rammstein

Von Baha Kirlidokme schließen

Die Berliner Staatsanwaltschaft nimmt wohl Ermittlungen gegen den Rammstein-Sänger auf, berichtet der „Tagesspiegel“.

Berlins Staatsanwaltschaft soll Ermittlungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann eingeleitet haben. Das berichtet der „Tagesspiegel“. Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) soll die Aufnahme der Ermittlungen dem Justizausschuss des Abgeordnetenhauses am Mittwoch mitgeteilt haben, so die Zeitung. Ermittelt werde wegen des Anfangsverdachts nach Paragraf 177 des Strafgesetzbuches.

Wer nach diesem „gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vornimmt oder von ihr vornehmen lässt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem Dritten bestimmt“, kann zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren verurteilt werden. Laut Medienberichten sollen Frauen auf Rammstein-Konzerten systematisch betrunken gemacht und teils unter Drogen gesetzt worden sein. Stellenweise soll es auch zu sexuellen Übergriffen durch Lindemann gekommen sein, so manche Vorwürfe.