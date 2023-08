Nik Bärtsch in Frankfurt: Das ewige Prinzip

Von: Stefan Michalzik

Momente milder Expressivität: Nik Bärtsch bei Jazz im Palmengarten.

Das Werk von Nik Bärtsch ist monolithisch. Repetition, das ewige Prinzip. Getrieben in Ausformungen noch und nöcher, ohne dass sich das je in Redundanz erschöpfen würde. Seit über zwanzig Jahren, mit zwei Ensembles, Mobile und Ronin, solo auch. Wobei das Gros der Diskografie Ronin gilt, mit denen der Pianist nun in der von der Jazzinitiative betreuten Traditionsreihe Jazz im Palmengarten gastierte.

Bis zur Dämmerung

Die Musik von Nik Bärtschs Ronin – besetzt mit Bärtsch an Klavier und Fender Rhodes Piano, Sha alias Stefan Haslebach, Altsaxofon und Bassklarinette, Thomy Jordie, E-Bass, und Kaspar Rast, Schlagzeug – präsentiert sich süffig. Da ist ein dramaturgisches Grundmuster: Die „Modul“ geheißenen und chronologisch nummerierten Stücke beginnen leise, häufig mit dem Klavier unbegleitet, die anderen Instrumente stoßen hinzu, ein Prozess der allmählichen Steigerung in Lautstärke und Dynamik, des Abfalls und der erneuten Steigerung nimmt seinen Gang. Bis zur finalen Dämmerung.

Es ergibt sich ein großer Fluss über das Konzert hinweg, unterbrochen nur mal durch eine der höflichen Ansprachen vom Mann in der schwarzen Aikidokluft mit dem kahlgeschorenen Schädel. „Awase“ (2018), der Titel des jüngsten Albums von Ronin, kommt aus der von Bärtsch praktizierten japanischen Kampfkunst Aikido und steht für die gemeinsame Bewegung und das Verschmelzen von Energien. Die Manier, in der Bärtsch sich auf rituelle Musik wie jene des Gamelanorchesters auf Bali und Java oder auch jene der Banda-Linda in Zentralafrika bezieht, ist eine ganz andere als im ,,Ethnojazz“, eine abstraktere im Sinne eines höheren Grades der Verarbeitung. Bärtsch spricht von „Ritual Groove Music“.

Nicht gering die technische Anforderung, dabei ist das nicht die Musik, die der Virtuosität eine Bühne bereitet. In gewisser Weise ist Ronin zur Gänze eine Rhythmusgruppe. Die rhythmische Komplexität ist artverwandt mit jener etwa bei Steve Reich oder auch György Ligeti, die Tonrepetitionen jedoch sind nie derart rasend wie bei Reich. Es gibt keine zirzenischen Effekte, im Vergleich wirkt die Gruppengestik fast lässig.

Und doch ist das in seiner Wirkungsmacht schon beinahe etwas für den Vergnügungsdampfer. Ganz anders im Übrigen, tief kontemplativ, Bärtschs jüngstes Album, die Klaviersoloeinspielung „Entendre“.

Im Repertoire führt die Band erstmals auch eine Komposition von Sha, „A“. Repetition auch hier, doch mit lyrisch-melancholischer Note. Einem Moment von Expressivität, wenn auch milde. Kommt sonst nicht vor im Kosmos von Nik Bärtsch.