„New Future City Radio“ von Damon Locks und Rob Mazurek: Afrofuturistisches aus dem Piratensender

Von: Stefan Michalzik

Chicago in den 1960ern. © imago images/Everett Collection

Der Chicagoer Musiker und Aktivist Damon Locks hat ein schillerndes Jazz-Album mit Trompeter Rob Mazurek aufgenommen: „New Future City Radio“.

Eine ausgelassene Stimmung nach Abschluss der Aufnahmen ist festgehalten am Ende des Albums „Now“ (2021) von Damon Locks sich als eine Art von „Schwarzer Stimme“ im Sinne einer neuen Bürgerrechtsbewegung verstehendem Black Monument Ensemble. Spürbar ist in diesem Moment, wie überhaupt bei diesem Choralbum, der Gemeinschaftsgedanke, der leitend ist für die Projekte des in Chicago ansässigen Musikers, Konzeptkünstlers und Aktivisten. Um nichts anderes geht es nun auch bei dem Album „New Future City Radio“, das er gemeinsam mit dem Trompeter Rob Mazurek eingespielt hat, seit den neunziger Jahren einem der wichtigsten Protagonisten der Chicagoer Szene und Gründer von Bands wie Chicago Underground und Isotope 217 (mit Mitgliedern von Tortoise).

Erschienen ist es auf dem fabelhaften Chicagoer Label International Anthem, einem der Kulminationsorte für die gegenwärtige Erneuerungsbewegung im Jazz. Zusammengearbeitet haben Locks und Mazurek unter anderem bereits im Black Monument Ensemble und in Mazureks Exploding Star Orchestra.

Es geht hier um eine Kunst der Collage und der Schichtung, anknüpfend an Vorbilder vor allem aus dem HipHop von den legendären Bomb Squad bis zu DJ Spooky und DJ Krush. Der Ansatz indes ist entschieden experimenteller; mit im Spiel ist auch eine afrofuturistische kosmische Spiritualität. Den Rahmen bildet ein fiktiver Piratensender, gegründet unter den programmatischen Vorzeichen der Idee des Gemeinwohls und eben der Stiftung von Gemeinschaft.

Was letztlich als Reaktion auf den Verlust des Vertrauens in die etablierte Politik zu lesen ist, der ein zukunftsträchtiges Denken und Handeln nicht zugetraut wird. Folglich gilt es aktiv zu werden und den Wandel selbst in die Hand zu nehmen.

Das Album Damon Locks & Rob Mazurek: „New Future City Radio“. International Anthem/Indigo.

„Support the youth who feels explosions!“, heißt es da etwa, „Support the youth with sound!“ Letzteres geschieht in großer Fülle. Da reihen sich in rascher Folge – 18 Positionen in vierzig Minuten – die Stimmen mehrerer Radioansagerinnen und -ansager, Sprachsamples, Spoken Word Poetry, Klangszenen und Musikstücke. Über dem HipHop als Strukturmodell hinaus sind es Stilmerkmale vor allem aus dem Free Jazz und aus der Musique concrète, die aufgerufen werden.

Die charakteristische Struktur vieler der Musiknummern: Über einem kurzen Sampleschnipsel in ewiger Wiederholung, etwa einem Bläserriff, sowie einem maschinenhaften Beat improvisiert Rob Mazurek auf der Trompete oder der Piccolotrompete, in einem Individualstil zwischen Free und dem verhangenen Mittelregisterspiel eines Miles Davis. Mazurek ist es übrigens auch, der die Sounds auf den eingesetzten modularen Synthesizern produziert, und er spielt Flöte; Stimme und Sampler sind bei ihm wie auch bei Locks verzeichnet, hinzu kommt eine überschaubare Zahl an Gastmusikern.

Vielfältig die Klänge, von Electronica und Psychedelik bis zu Easy Listening und einem Reggaebeat. In den Straßenszenen sind mal afrikanische Trommeln zu hören oder auch die ausgelassenen Schreie von Kindern.

New Future City – der Fokus des Wandels liegt demnach auf den lokalen Strukturen. Der „Black Panther“, Markenzeichen der revolutionären schwarzen Bewegung der sechziger Jahre, fletscht natürlich nicht zufällig seine Zähne auf der Plattenhülle.