Neues Album von Lucinda Williams – Songs werden dich finden und retten

Von: Olaf Velte

Lucinda Williams. © Danny Clinch

Bestandsaufnahme eines Lebens: Lucinda Williams und der Rock’n’Roll.

Lucinda Williams, die sich auf ihre Fender stützt. Lucinda Williams, die keine Gitarre mehr spielen kann. Lucinda Williams, die nach einem Schlaganfall nochmals angefangen hat. Lucinda Williams, die nun ihre 16. Studioplatte vorlegt: „Stories From a Rock’n’Roll Heart“.

Zehn, durchweg die vier Minuten-Spieldauer überschreitende Songs, die halten, was das übergeordnete Motto verspricht. Nichts weniger als eine Bestandsaufnahme. Die Singer-Songwriterin aus Louisiana hat mittlerweile 70 Lebensjahre auf der Habenseite – davon fast ein halbes Jahrhundert im Dienste von Blues, Country, Rock. Ungezählt ihre Kooperationen und Engagements, Auftritte und Verdienste.

Das sich sträubende Herz

Egal. Diese neue Aufnahme ist keine ihrer grandiosen. Es sind knapp 50 abgerungene Minuten, dem Stand der Dinge verpflichtet, einem alternden, sich sträubenden Herzen. Das vor einem Jahrzehnt eingeläutete Spätwerk versammelt Höhepunkte in Serie, tendiert allzu gerne ins Offene, Waghalsige: „Down Where the Spirit Meets the Bone“, „The Ghosts of Highway 20“, „Good Souls Better Angels“ benennen das unvergängliche Album-Triumvirat.

Die Geschichten vom Rock’n’Roll-Herzen wollen sich dort nicht einreihen, bleiben im sanften Trab des Überlieferten, des mithin Zerschlissenen. Es gilt das gesungene Wort – und eine ins Studio geladene Musikerschar, deren exzellente Arbeit außerhalb jeden Zweifels steht. Für „Where the Song Will Find Me“ braucht es sogar Violine und Cello, einen religiösen Ernst, die Müdigkeit der durchwanderten Existenz.

Das Album: Lucinda Williams: Stories From a Rock’n’Roll Heart. Highway 20 Records / Thirty Tigers / Membran.

Auf „New York Comeback“ und „Rock’n’Roll Heart“ singen – folgerichtig – Bruce Springsteen und Ehefrau Patti Scialfa mit, streuen eine Brise dessen ein, was um 1980 als „Heartland Rock“ katalogisiert wurde. An anderer Stelle sind Margo Price und Angel Olsen zu hören, Buddy Miller und Jeremy Ivey. Den Weg vor das Mikrofon hat auch – es grenzt ans Wundersame – Tommy Stinson gefunden. Seinem mit 35 Jahren vom Irdischen erlösten Halbbruder und vormaligen Replacements-Gründer Bob Stinson ist die Platte gewidmet, das zugehörige Stück „Hum’s Liquor“ betitelt. Lucinda Williams intoniert auch dies ohne Wehleidigkeit, stets hangelnd zwischen spröder Robustheit und rissiger Zerbrechlichkeit. Eine Stimme als Charakterlandschaft, als Mundart des Südens – am Ende ein Gebet anderer Art.

Die bereits im Rahmen der „Lu’s Jukebox“-Serie veröffentlichte Tom Petty-Hommage „Stolen Moments“ markiert hier den Gipfel heutiger Williams-Kunst. Vitale Energie, die der Sammlung für 4.48 Minuten ins Glück früherer Jukebox-Erleuchtungen verhilft.

Und weil „This Is Not My Town“ der politischen Moral des Westens ein „They’re sending in all the clowns / to play on all your fears“ hingurgelt, darf dem randständig-rebellischen Blues-RockSoul-Ethos weiterhin Vertrauen zukommen. Als eine Möglichkeit widerständiger Gangart. „Outside of the outsiders/ everything changed when I heard that song.“ Und Lucinda Williams sagt es immer wieder: Songs werden dich finden, werden dich retten.

Ihr Vermächtnis reicht die Frau mit dem zerschmirgelten Südstaatenakzent ganz zum Schluss. Nochmals ein über träge Schlammgründe rollender Fluss, nochmals ein Schultern lebenslanger Last, nochmals ein großes Stück. „When the words don’t rhyme / and I can’t find a line / and I’m looking for a sign / and I’m running out of time / I’m never gonna fade away / I’m never gonna fade away.“