Nach Konzertaufschub: Madonna mit neuen Tournee-Terminen

Musik

Ursprünglich sollte die Tour im Juli starten, doch wegen einer schweren bakteriellen Infektion hatte die Pop-Ikone ihre Welttournee kurzfristig verschieben müssen. Ab Mitte Oktober ist es nun soweit.

Los Angeles - Madonna musste im Juni ihre geplante Welttournee wegen einer schweren Infektion kurzfristig verschieben, nun gibt der US-Popstar neue Konzerttermine bekannt.

Der Auftakt für die weltweite „Celebration Tour“ ist am 14. Oktober in London geplant, wie der Veranstalter Live Nation (Ortszeit) auf Madonnas Webseite mitteilte.

Nach vier ausverkauften Konzerten in London gehe die Tour bis Anfang Dezember weiter durch Europa, darunter nach Belgien, Schweden, Spanien, Frankreich und Deutschland. Madonna soll demnach wie ursprünglich geplant am 15. und 16. November in Köln und am 28. und 29. November in Berlin auftreten.

Erst nach ihrer Tour durch Europa wird Madonna in Nordamerika auf der Bühne stehen. Nach ersten US-Konzerten in New York Mitte Dezember sind bis Ende April mehr als 50 Konzerte in den USA, Kanada und in Mexiko geplant.

Madonna erlitt schwere bakterielle Infektion

Ursprünglich sollte die „Celebration Tour“ am 15. Juli im kanadischen Vancouver starten, gefolgt von Auftritten in den USA und der Fortsetzung im Herbst in Europa. Doch wegen einer schweren bakteriellen Infektion hatte die Pop-Ikone im Juni mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen und ihre Welttournee kurzfristig verschieben müssen.

Im Rahmen der Konzerte will die Grammy-Preisträgerin ihre größten Hits der vergangenen 40 Jahre präsentieren, angefangen von ihrem Debütalbum „Madonna“ (1983) bis zu ihrem 2019 veröffentlichten Album „Madame X“. Ihr 65. Geburtstag - am 16. August - stand ursprünglich mitten während der Tournee an. dpa