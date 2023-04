Museumskonzert zu „Mainly Mozart“ – Die formidablen und tüfteligen Momente

Von: Bernhard Uske

Ein kleines neues Frankfurter Festival für einen Großen: „Mainly Mozart“ findet vor allem, aber nicht nur in der Alten Oper statt. © epd

Hauptsächlich Mozart beim Museumskonzert in der Alten Oper – mit Christian Zacharias als Solist und Dirigent.

Mainly Mozart“ heißt das achttägige Festival, das dem Salzburger und Wiener „Liebling der Götter“ vor allem in der Alten Oper Frankfurt gewidmet ist. Und hauptsächlich Mozart bot auch das 8. Museumskonzert der Saison im Großen Saal, wo eigentlich alles Wolfgang Amadeus war: Joseph Haydns Sinfonie Nr. 83 von 1785 und Francis Poulencs Sinfonietta aus dem Jahr 1947 eingeschlossen. Eine schöne Genealogie mit einem Vor- und einem Nachfahren des leichthändigen und doch schwergewichtigen Genius in der Mitte.

Mit dem Konzert für Klavier und Orchester KV 503 und seinem triumphalen C-Dur hatte Mozart seinen Auftritt, bei dem Christian Zacharias als Solist und Dirigent vom frontal ins Orchester hineingestellten Flügel aus agierte – mit dem Rücken zum Publikum. Eine souveräne Präsentation des 73-Jährigen, der die Einsätze und phrasierenden Gesten gegenüber dem Museumsorchester wie mit links bewältigte: ohne scheinhaftes Hände- und Armwedeln, präzise und knapp. Ein höchst beweglicher, die Stimmenvielfalt glänzend ausspielender Prozess, der mit Verve und reicher Figürlichkeit das sowohl populäre als auch das formidable und tüftelige Moment der Mozartschen Könnerschaft ausstellte.

Begonnen hatte das Konzert mit der den Beinamen „La Poule“ – „Das Huhn“ – tragenden zweiten der sechs Pariser Haydn-Sinfonien, die Zacharias mit dem Museumsorchester weniger aufgedreht interpretierte, als man es zu hören sich angewöhnt hat. Das Gewicht des Schöpfers der klassischen Sinfonieform wurde so trefflich in Szene gesetzt und dabei den klanggestischen Kuriosa in den gackernden Repetitionen und den Extrem-Diminuendi Raum gegeben.

Zur Sache „Mainly Mozart“: bis 30. April – sechs Frankfurter Institutionen beteiligen sich, unter anderem auch die Musikhochschule, Sinfonieorchester und Bigband des HR sowie die Oper Frankfurt – letztere mit dem Liederabend von Katharina Konradi am heutigen Dienstag. Die meisten Veranstaltungen sind in den Räumen der Alten Oper. Künftig soll das kleine Festival alle zwei Jahre organisiert werden. mainly-mozart.de

Der 1899 geborene Poulenc hatte früh schon sein Faible für die unterhaltenden Töne mondäner und metropolitaner Herkunft artikuliert und deren Nobilitierung in den tradierten klassischen Formen besorgt. In der 1947 entstandenen Sinfonietta ist der populistische Anteil im Hintergrund: die strenge Variantentechnik, wenngleich frei flottierend, dominiert. Die Knappheit von Prokofjews Symphonie Classique die Kessheit und Leichtigkeit Bizets lassen grüßen bei dieser Kreation im Geiste eines melodiösen Neo-Klassizismus.

Auch hier betätigte sich Zacharias weniger als dirigentischer Feuerwerksmeister denn als Konstrukteur und Disponent der sich verstrebenden und rhythmisch variablen Klangwelt der vier Sätze. Zuletzt, gleichsam als akustischer Hinweis auf die Mozart-Woche erklang die Ouvertüre zu „Le nozze di Figaro“ KV 492.