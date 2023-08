Militarie Gun: „Life Under the Gun“ – Das große Sägewerk

Von: Olaf Velte

„Life Under the Gun“: Das Debüt von Militarie Gun schafft euphorische Lücken im Getriebe.

Blutegel und Handlanger hausen in dieser Liedersammlung, Enttäuschungen und allerlei Ängste. Lebenserfahrungen lasten schwer, lassen sich nicht mehr rückgängig machen. Und: Keiner der Songs ist, was er zu Beginn scheint. „Life Under the Gun“ heißt das Longplay-Debüt von Militarie Gun. Zwölf Stücke, jedes von der Dauer eines flott geschluckten 0,33er Bieres – in 27 Minuten und 18 Sekunden ist alles erledigt.

Nenn’ es Hardcore-Punk, nenn‘ es Garagen-Rock, nenn‘ es aggressiven Krach. Es ist nur die halbe Wahrheit. Höre, wie sich diese Dringlichkeiten entwickeln, Haken schlagen – am Ende schönste Gitarrenklassik sind. Da wandelt sich „Return Policy“ vom matschend schweren Primitivismus zu einer hochmelodiösen Erstaunlichkeit, formen sich balladeske Weisen aus dem Donnergrollen mühsam unterdrückter Wut.

„Life Under the Gun“ klingt vital, ja euphorisch – die Musik drückt gegen die düstere Raserei der Lyrics, drückt sie ins Seitenaus. Als eine Möglichkeit, die Bitternis hinweg zu spülen. „I’ve been feeling pretty down / so I get very high“, singt Ober-Gunner und Bandgründer Ian Shelton, ein Mensch, der in Seattle zuerst als Musikvideo-Regisseur in Erscheinung getreten ist und seine „allerersten Obsessionen“ dem tönenden Elton John verdankt. Angeblich.

Dass Shelton in Enumclaw, an den Kaskade-Ausläufern Washingtons, nahe des Puget Sound aufgewachsen ist, wiegt jedoch schwer. Bis heute regieren dort Milchwirtschaft, Weinbau, ein ländliches Ambiente. Er hat es kaum verkraftet, spricht von einem porösen Elternhaus, Drogen und Sucht, Strafverfolgung.

Sein raspelnder, roh gegrollter Schreigesang prägt eine vor drei Jahren begründete Truppe, deren treibende Kräfte Schlagzeuger Vince Nguyen, Bassist Max Epstein sowie die beiden Gitarren-Maniker William Acuna und Nick Cogan sind.

Das Album Militarie Gun: Life Under the Gun. Loma Vista / Universal.

Eine Band, die das große Sägewerk, eine Soundlandschaft in schwindelnder Breitwandepik, ebenso ins Werk setzen kann wie das Raffinement verspielter Gelöstheiten. Militarie Gun sind imstande, Lücken im verdichteten Getriebe zu schaffen, Verlockungen von geradezu einnehmendem Zauber. Schnell und verflucht laut ist diese heute in Los Angeles beheimatete Gemeinschaft dennoch.

Das Köstliche des Einfachen

„I don’t care what you do / just do it faster“, brüllt Shelton im Eröffnungsstück – und formuliert gleich das Notwendige. Hier weiß einer um das Köstliche des Einfachen (welches nicht so leicht zu haben ist, wie es scheint). Und um den Mut, sich aufs Neue zu hinterfragen (abseits aller Sentimentalitäten).

Mit „Seizure of Assets“ und „Never Fucked Up Once“ reihen sich zwei Hymnen, muskulös flutend, den zartfesten Kern inmitten rhythmischen Gewühls freilegend. Muss betont werden, dass die allseits geliebten und so sehr begehrten Hooklines in diesem Fall von erstaunlicher Güte sind?

„Life Under the Gun“ entwickelt einen Sog, der auf einer unkonventionellen Arbeitsweise basiert, einem Abschreiten, letztlich einem Überschreiten der Genregrenzen. Ohne die Herkunft zu verleugnen, ohne das Mitgebrachte auszuhöhlen. Militarie Gun klingen gut – besser als die meisten dort draußen. Es ist die Tonspur von 2023.