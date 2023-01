Miley Cyrus veröffentlicht erste Single zum neuen Album

US-Sängerin Miley Cyrus veröffentlicht ihr achtes Studioalbum. © Yui Mok/PA Wire/dpa/Archiv

Am 10. März veröffentlicht Miley Cyrus ihr achtes Studioalbum. Einen Vorgeschmack gibt es schon jetzt mit dem Song „Flowers“. Darin geht es um die guten Seiten einer Trennung.

Berlin - US-Sängerin Miley Cyrus hat ein neues Lied veröffentlicht: „Flowers“ ist das erste Stück aus ihrem achten Studioalbum „Endless Summer Vacation“, das am 10. März erscheinen soll. Die Musikerin hatte das neue Album vor einer Woche mit einem Trailer angekündigt. Berichten zufolge soll es ein Liebesbrief an Los Angeles sein. Das Vorgängeralbum „Plastic Hearts“ erschien 2020.

In „Flowers“ singt Cyrus zu treibenden Beats und Bässen über die guten Seiten einer Trennung. So könne man sich selbst Blumen kaufen, den eigenen Namen in den Sand schreiben oder stundenlange Selbstgespräche führen. „I can love me better“, fasst Cyrus zusammen. Im Clip zu dem Song zeigt sich die 30-Jährige zuerst in einem goldenen Kleid, später ist sie am Pool und beim Workout zu sehen. dpa