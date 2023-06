Michael Wollny in der Naxoshalle: In der Wunderkammer

Von: Stefan Michalzik

Michael Wollny in der Naxoshalle. © Wonge Bergmann

Alte Oper Frankfurt: Michael Wollny ist zum Abschluss seiner Jazz Residenz beim „Auswärtsspiel“ in der Naxoshalle zugange und hat eine kleine Tasten-Combo mitgebracht.

Dicht gedrängt sind die Instrumente aufgebaut, Cembalo und Flügel, Harmonium und Celesta – ein nicht geringer Teil der bekannten Tasteninstrumente also, hinzu kommt ein Elektronikpult. „Wunderkammer“ heißt das Album, das der Pianist Michael Wollny vor 14 Jahren zusammen mit der Cembalistin Tamar Halperin eingespielt hat, ein Markstein seiner künstlerischen Entwicklung. Für die neuformierte Aufführung dieses Tastenzyklus zum Abschluss seiner Jazzresidenz an der Frankfurter Alten Oper – als „Auswärtsspiel“ in der Naxoshalle – hat er über Halperin hinaus den Pianisten Kit Downes sowie als Elektronikmusiker Guy Sternberg, den Produzenten des Albums hinzugezogen. Downes’ Hauptinstrument an diesem Abend (mit zwei Konzert-Runden) ist das Harmonium, doch alle vier Musiker wechseln verschiedentlich die Positionen.

Mehr noch als schon bei der Urfassung kommt hier jener obsessive Klangsinn zum Tragen, der Wollnys weitere Entwicklung entscheidend mitprägte. Entstanden ist „Wunderkammer“ als Studioprojekt – es ist das Produkt eines Prozesses eingehenden Tüftelns und Feilens, im Kontrast zum klassische dem Jazz zugeschriebenen Charakter des Improvisatorischen. Wie das überhaupt eine Musik über allen geläufigen Kategorien ist.

Am Anfang steht das düster-spätromantische „Stundenglas“, in dem vieles anklingt zwischen Jazz und europäischer Konzertsaalmusik. Die Struktur ist eine der Schichtungen, in der neuen Fassung wirken sie erheblich dichter als in der Einspielung. Immer wieder sind da Momente einer Nähe zum Minimalismus Steve-Reich’scher Prägung. Der perkussive Wesenszug der Tasteninstrumente wird betont. Stellenweise schieben sich flächige Klänge vom analogen Synthesizer in die Textur, mitunter auch ein seinerseits perkussives Pochen oder Tickern. Die Dynamik schwillt an und ab, das eine oder andere Instrument tritt hervor, von einem Solospiel im herkömmlichen Sinn kann nicht die Rede sein.

Der Begriff „Wunderkammer“ bezeichnete in Spätrenaissance und Barock Kabinette für interessante Dinge jenseits des alltäglichen Gebrauchs, edles Kunsthandwerk und mechanisches Gerät, ausgestopfte Tiere und exotische Trouvaillen. Dies nun ist eine Wunderkammer der Tasteninstrumente.

Zugleich scheint der Gedanke der Wunderkammer, in der praktisch alles vorstellbar ist, leitend gewesen zu sein für diese erstaunliche, voller Anklänge steckende und zugleich jeglicher Tradition abholde Musik.