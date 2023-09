„Meteors“ von Sebastian Gramss und States of Play: Was die Posaune erzählen kann

Von: Hans-Jürgen Linke

Sebastian Gramms & States of Play. Foto: Philip Lethen © Philip Lethen

„Meteors“: Sebastian Gramss und seine States of Play senden musikalische Botschaften in unendliche Weiten.

Sebastian Gramss hat seine Großformation States of Play, das zeitweise aus zwölf Musikern und Musikerinnen bestand, aktuell auf die Hälfte reduziert. Das Sextett hat unter dem beziehungsreichen Namen „Meteors“ eine Botschaft ans Weltall formuliert. Eine ambivalente, eher endzeitlich als optimistisch gestimmte: Dies ist ein Klasse-A-Planet mit riesigen Möglichkeiten und gleichen Chancen für alle seine acht Milliarden Bewohnerinnen und Bewohner, orientierungslos und fröhlich düsen wir in unserer Galaxie herum, alle sind friedlich und höflich, und ein paar kleinere Probleme werden sich lösen lassen.

Eine nicht bodenlose, sondern mindestens doppelbödige Satire also, und die Musik, die Sebastian Gramss geschrieben hat und die die Band aus seinen Kompositionen gemacht hat, hält gegen den Fernsehwerbungs-Ton dieser Selbstcharakterisierung eine andere Geschichte. Auf der CD sind 17 Stücke enthalten, die parallel produzierte Doppel-LP enthält 21 Kompositionen, die Stimmung ist eher nachdenklich als euphorisch und mit elektronischen Partikeln und Klangschnipseln wie aus dem Jenseits angereichert.

Das alles ergibt eine vielschichtige und durchaus breitwandige Musik und ganz sicher keine harmlose Happy-Go-Lucky-Strecke. Die einzelnen Stücke folgen auf engem Raum komplexen Dramaturgien und erschaffen klanglich originelle Miniaturen und Erzählungen, die beim Hören nicht in Ruhe lassen, sondern ständig Fragen aufwerfen. Aufwerfen, aber natürlich nicht formulieren, so dass jeder Hörer, jede Hörerin sie für sich selbst verbalisieren kann. Musik verzichtet ja bekanntlich auf das Formulieren sprachlich eindeutiger Gebilde.

Das Album Sebastian Gramss & States of Play: Meteors. Rent a Dog.

Sie kann aber Geschichten andeuten und mit ihren eigenen Mitteln erzählen. Man spürt dann schon, ob es sich um harmloses Geplänkel und polierte Hochglanzflächen handelt oder um tiefergreifende Zusammenhänge. Die Posaunistin Shannon Barnett spielt in diesem Kontext eine herausragende Rolle. Mit ihrem stimmähnlichen Klangbild agiert die Posaune als eine Art averbale Erzählerin von tief in die Ferne reichenden Geschichten, die sich nicht in den unendlichen Weiten des Alls verlieren, sondern wie von außen auf uns blicken: konzentriert, kopfschüttelnd, gedankenreich aber fassungslos, mit melancholischem Grundton.

Es gibt auch einen Text – eine Art zynisches Gedicht von Bandleader Sebastian Gramss, das sich in der Sequenz der einzelnen Stücketitel wiederfinden lässt. Es ist eine abgründige Betrachtung dessen, was Homo sapiens auf seinem Heimatplaneten so alles angerichtet hat: „That’s us! The human race.“ Nicht nur die Posaune hat einiges dazu zu sagen. Was es hier zu sehen und erleben gibt? Einen „augmented clusterfuck“, einen Riesenschlamassel. „It hurts, but we’re used to it“, es tut weh, aber wir sind daran gewöhnt.

Es sind solche Gedanken, die die Band bei jedem Ton, den sie spielt, begleiten und leiten. Die Musik, die dabei entsteht, ist schwermütig und wohlüberlegt, und sie macht jeglicher Zuordnung zu gängigen Idiomen Probleme. Ja, es ist Jazz. Ja, auch Neue Musik und, ja, zwischendurch auch elektronisches Fiepen und Schwirren. Ein Requiem und auch eine vielsätzige und intern wie extern beziehungsreiche Sinfonie. Eine komplex-ratlose Botschaft und eine Einladung: „See what we’ve done“.