Mehr als eine schöne Tradition

Von: Stefan Michalzik

Teilen

Ivan Habernal bei Jazz im Palmengarten.

Jazz with Strings“, darauf haben sich zahlreiche große Musiker eingelassen, von Charlie Parker über Clifford Brown, Chet Baker, Paul Desmond und Wes Montgomery bis Bill Evans. Nicht immer eine glückliche Geschichte, manch brillante Solistenstimme fand sich in samtener Seichtigkeit erstickt. Um ein Streichquartett hat der Frankfurt Bassist und Informatikprofessor Ivan Habernal sein Septett erweitert zum Ivan Habernal Orchestra, mit einem Mitschnitt des ersten Konzerts im Jahr 2020 hatte er sich mit Erfolg für das Frankfurter Arbeitsstipendium Jazz beworben; nun erst kam es in der von der Jazzinitiative ausgerichteten Reihe Jazz im Palmengarten zum zweiten Auftritt dieses Großensembles.

Der Abend vor einer Zahl von Aufrechten im Auditorium – Regen! – begann mit der Septettbesetzung, beinahe schon eine Art von Frankfurter All-Star-Treffen, mit Habernal an der elektrifizierten Bassgitarre, Kerstin Haberecht (as, fl), Peter Klohmann (ss, ts, fl), Jason Schneider (tp, flh), Andreas Haller (tb), Peter Klohmann (ss, ts, fl), Andrey Shabashev (p) und Martin Standke (dr). Habernal und seine Band setzen mit einer erheblichen Verve an, später dann kommt der lyrische Teil.

Historische Bezüge

Mit seinen freigeistigen Kompositionen bewegt sich Ivan Habernal aus gegenwärtiger Perspektive betrachtet abseits der ausgetretenen Pfade, der Bezug zu mehr als bloß einer Tradition indes ist offenbar. Das Septett bewegt sich äußerst elegant in den Gewässern eines funky groovenden Jazz der sechziger Jahre, mit den historischen Bezugsgrößen Art Blakey, Horace Silver und Cannonball Adderley. Retrojazz? Ja, sicher. Aber Habernal findet seine eigene musikalische Position. Durchweg großartig die Solisten, in einem austarierten Verhältnis von Komposition und Improvisation.

Dann also die Streicher. Und damit der lyrische Teil: Weit ausgreifend die zweite der beiden Suiten, „For Little J“ (Habernals Tochter), in Konturenschärfe und reichhaltiger Gliederung. Das Streichquartett – Michael Makarov und Ibrayim Bairam-Ali, Violine, Nikolai Leshchenko, Bratsche, Liudmila Firagina, Cello – wird in seinen Möglichkeiten als ebensolches mit eigenständigen Stimmen eingesetzt, und eben nicht im Sinne von blanker Koloristik, mit dem Ansatz einer modernen Klangsprache. Bezwingend auch die Verschränkung mit Rhythmusgruppe und Bläsern. Es ist die Fusion, in der sich der Suiten-Habernal mit ausgeprägtem Formwillen bewegt. Frappierend im Übrigen das dynamisch hinlangende Solo von Andrey Shabashev am Synthesizer mit irisierenden Sounds.