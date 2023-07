Martin Grubinger in Wiesbaden: Die physische Seite der Schlagwerkskunst

Rheingau Musik Festival

Von Stefan Schickhaus

Vor dem Bühnenabschied: Martin Grubinger beim Rheingau Musik Festival in Wiesbaden.

Wenn eine Sopranistin nach langem Bühnenleben ein letztes Mal öffentlich ihr „Casta Diva“ singt, kann sie schon einen Kloß im Hals haben. Oder der Pianist bei seiner finalen op.-111-Sonate. Einen Knoten in den Schlagarmen hatte Martin Grubinger jetzt jedenfalls nicht, als er im Wiesbadener Kurhaus ein letztes Mal den Fellinstrumente-Satz „Peaux“ aus Iannis Xenakis’ Perkussion-Sextett „Pleïades“ spielte, gemeinsam mit Schlagwerk-Kollegen der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen.

Grubinger, der österreichische Superstar unter den klassischen Perkussionisten, ist zwar erst 40 Jahre alt, doch er hatte sich vorgenommen, sich beim Erreichen dieses Alters von der Konzertbühne zurückzuziehen. „Pleïades“ sei der Klassiker der Schlag-Literatur, sagte er in seiner gewohnt charmanten Moderation, und Xenakis der zentrale Komponist. 70, 80 Mal habe er diese Musik gespielt, hier nun eben ein letztes Mal. „Es wird ziemlich massiv“, warnte er (worauf die Streicher und Streicherinnen dann doch lieber das Podium verließen und sich in Sicherheit brachten). Und es wurde massiv, radikal, elementar. Energielevel: maximal. Und einfach nur atemberaubend synchron, was so nur erreicht werden konnte, weil die sechs Musiker einen gemeinsamen click-track im Ohr hatten.

Martin Grubinger, Fokus-Künstler beim Rheingau Musik Festival und mit drei Programmen dort vertreten, zeigte an diesem best-off-Abend die physische Seite der Schlagwerkskunst, lyrische Aspekte blieben am Rande. Es ging laut und mächtig zu, selbst in Aaron Coplands Blechbläser-Hymnus „Fanfare for the Common Man“ dominierte das Geschlagene – Grubinger fühlte sich an seine Anfänge in der Blaskapelle erinnert, wo er und seine Kollegen bei diesem Werk die Trompeten klanglich auf Blockflöten-Niveau gestutzt hatten. Ja, auch die orchestralen Programmpunkte durfte sich der Solist aussuchen für diesen Abend, den der erst 23-jährige Finne Tarmo Peltokoski am Pult des Bremer Top-Orchesters präzise leitete. So war etwa Zoltán Kodálys „Tänze aus Galánta“ zu hören, weil sie Grubingers „K.-und-K.-Herz“ so sehr ansprechen.

Ausschnitte aus Steve Reichs „Drumming“, ein Satz aus Fazil Says Perkussion-Konzert, ein weiterer aus dem „Conjurer“-Concerto von John Corigliano – eine Highlight-Sammlung eben, mit immer verblüffender Virtuosität und Physis präsentiert – was sich nicht so schnell abnutzt wie die Hohen C’s bei einem entsprechenden Tenor-Arienabend.

Auch ein Satz aus dem erst vor einem halben Jahr von Grubinger („Es ist die Hölle!“) uraufgeführten „Inferno“-Konzert von Daniel Bjarnason war mit dabei, der Solist auf 360 Grad von seinem Instrumentarium umgeben, das er zum Teil auch hinter seinem Rücken bedient. Dieses Werk des isländischen Komponisten wird auch auf dem Programm stehen bei Grubingers allerletztem Auftritt seiner Karriere in Paris.

Was er direkt nach diesem Konzert machen werden, wurde er in einem Interview gefragt. „Viel Bier trinken und in Paris feiern. Dann packe ich mein Schlagzeug zusammen und fahre nach Hause. Dann ist es vorbei.“

Für das nächste Konzert des Fokus Martin Grubinger am 28. Juli ebenfalls in Wiesbaden gibt es noch Restkarten. www.rheingau-musik-festival.de