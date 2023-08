Lori McKennas Album „1988“ – Manchmal ein Glaubensbekenntnis

Von: Olaf Velte

Teilen

Singer-Songwriterin Lori McKenna. Foto: Becky Fluke © Becky Fluke

Rückblicke, Deutungen: Lori McKenna und das Jahr 1988.

Seit 35 Jahren verheiratet sein. Noch immer in Stoughton, Massachusetts, wohnen. Haushalt, Kinder und Verwandte haben, eine Geschichte. Und einen Kaminsims, auf dem sich Trophäen und Ehrenteller stapeln. Dass all dies Gedeihliche mit der Eheschließung beginnt, steht für Lori McKenna außer Frage – ihr nun veröffentlichtes 12. Album ist mit der Jahreszahl „1988“ überschrieben.

Eine weitere Country-Platte wollte die 54-Jährige nicht auf die Reise schicken, diesmal sollte der Sound den 90ern nachempfunden werden. Etwas, das schon vor ihrem Erfolgsweg auf der Pop-Bildfläche erschienen war. Als Hit-Lieferantin für andere Künstlerinnen und Künstler ist sie mittlerweile längst eine feste Größe im US-Geschäft, hat für – nur eine kleine Auswahl – Faith Hill, Lady Gaga und Alicia Keys geschrieben, für Tim McGraw und The Cadillac Three, für Brandi Carlile und Little Big Town. Einmal wird ihr sogar der Adelstitel „Songwriter of the Year“ an die Pforte genagelt.

„1988“ ist von bescheidener, konzentrierter Kraft, ohne Kitsch, ohne Bombast. Im Beisein dezent arrangierter Schlagzeug-Bass-Keyboard-Begleitung dominiert McKennas feste Stimme nebst Akustik- und Elektro-Gitarre. Dave Cobb, der sich hier auch als Meister der Sechssaiten erweisen darf, hat in seinem „Georgia Mae“-Studio einen mehr als ordentlichen Job abgeliefert.

Das Album: Lori McKenna: 1988. CN Records – Thirty Tigers / Membran.

Abseits der Rührseligkeit

Wer das eröffnende „The Old Woman In Me“ hört, weiß um das in zehn Songs dargebotene Themenspektrum. Rückblicke, Deutungen, Positionierungen. „Happy Children“ werden ebenso besungen wie „Wonder Drug“ oder „The Town In Your Heart“. Lori McKenna macht es famos, lässt den Folkrock sparsam und dynamisch perlen, bleibt abseits aufgeregter Rührseligkeit, stets klar und elastisch in der Diktion. „You think you moved on, but no one really does / just like no one tells you it will be this tough, this tough / growing up.“

Kluge Wahrhaftigkeit, die keinen Studienplatz braucht, sich vielmehr zwischen Gartenbeet und Küchentisch vollendet. Im vorliegenden Fall irgendwo in Massachusetts, Nordamerika. Vier herbsüße, packende Nummern heben die Neuheit aus dem Allerlei. Für den Uptempo-Knaller „Killing Me“ bringt sich auch die langjährige Songwriter-Kollegin Hillary Lindsey gesanglich in Position, bei „Days Are Honey“ wird gestolpert und geflogen, wechseln Tage des Staubs mit Tagen im Diamantenglanz.

Und weil das Titelstück als „Liebesbrief an die Familie“ um die Ecke trabt, muss es am Ende das mitreißend-berührende „The Tunnel“ sein. Musik, die bodenständig ist, manchmal ein Glaubensbekenntnis, dabei die Verschollenen und Versehrten, die Versäumnisse und Verfehlungen nicht aus dem Blick lässt. Lieder, die aus dem Kleinstädtischen kommen. Randbezirke, von denen die Dichterin Nila NorthSun vorzeiten berichtet hat: „staub und aufgerissener boden / pritschenwagen auf 2 meter hochgebockt / gewehre auf den ablagen am heckfenster / CB-funk antennen pendeln hin und her / dann die mützen mit emblemen von John Deere oder katzen / aufkleber mit den slogans / esst mehr rindfleisch oder / cowboys sind klasse.“

„Backyard dirt in our veins“, singt Lori McKenna auf ihrem heutigen Album, nichts vergessend, nichts bereuend. Aber verzeihend, bittend. Und, vor allem, hoffend.