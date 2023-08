Klage gegen Lizzo: Betroffenheit schützt nicht vor Diskriminierung

Von: Moritz Post

Lizzo performt bei den BET Awards im Microsoft Theater in Los Angeles.

Mehrere Tänzerinnen werfen Lizzo Mobbing, Diskriminierung und Belästigung vor. Kritik an ihr zu üben, ist keine Missachtung der Identität der Sängerin.

Frankfurt - „Wo seid ihr?“, schreibt mir ein Mann vor drei Tagen auf Instagram. Er schickt gleichzeitig einen Beitrag der Tagesschau mit, in dem darüber berichtet wird, dass die US-amerikanische Sängerin Lizzo sich in den USA Schadensersatzklagen mehrerer Tänzerinnen ihrer Show gegenüber sieht. Sie werfen der Sängerin Mobbing, Diskriminierung und Belästigung vor. Es ist nicht das erste Mal, dass ich von diesem Mann kontaktiert werde. Als ich mich Anfang Juni an dieser Stelle mit den Vorwürfen gegenüber Till Lindemann befasst habe, schrieb mir derselbe Instagram-Nutzer: „Und wieder ein ‚Journalist‘ der durch Rammstein auf Klicks geiert.“

Es ist ein mittlerweile ein gewohntes Narrativ: Journalist:innen stecken alle unter einer Decke. Sie schreiben aus reiner Missgunst gegen bestimmte Künstler an. Gegen Männer. Denn Frauen würden vom links-grünen Medienmainstream privilegiert behandelt. – Und vielleicht ist ein kleiner Funken Wahrheit dran? Die Kollegin Susanne Beyer vom Spiegel gab dem Titel ihrer letzten Kolumne treffend den Beisatz „Warum sein kann, was nicht sein darf“ mit.

Kritik an Lizzo zu üben, ist keine Missachtung der Identität der Sängerin

Groß. Glamourös. Laut. Lizzo ist eine Erscheinung. Es hat ihr eine große Karriere als Sängerin eingebracht. Und nicht nur ihre Musik bereitet gute Laune, sondern auch ihr Auftreten in der Öffentlichkeit, ihr Engagement gegen Rassismus und Fat-Shaming. Trotz der eigenen Erfahrung von vielfacher Marginalisierung. Lizzo ist ein Vorbild, das in jede Geschichte um Empowerment passt. Eine Person, deren Identität für journalistische und politische Narrative gemacht zu sein scheint. Identität, über die man dankbar schreiben kann und immer auf der richtigen Seite der Moral stehen wird.

Gerade deshalb fällt auf, dass nun einige Stimmen stumm bleiben. Geschieht in ihren Augen das, was nicht sein darf? Sie scheinen keine Antwort auf die durch Lizzo ausgelöste Anomalie in einer durch Identitäten und Betroffenheiten bestimmten politischen Sphäre zu haben. Es ist jedoch falsch, sich aus Erwägungen der „Identitätspolitik“ heraus eine Selbstzensur aufzuerlegen. Stattdessen sollten jene Kommentator:innen des öffentlichen Lebens schleunigst ihr System von gesellschaftlicher Kritik überdenken. Denn in ihrer Welt, in der etwas sein kann, das nicht sein darf, ist nicht die Situation ambig, sondern das Weltbild unbrauchbar.

Kritik an Lizzo zu üben, ist keine Missachtung der Identität der Sängerin. Zu sagen, dass das Verhalten, das der Sängerin vorgeworfen wird, zu verurteilen und in eine leider viel zu lange Reihe von berichteten Übergriffen einzuordnen ist, ist keine diskriminierende Äußerung gegenüber einer Schwarzen Frau. Und die These, dass Lizzo und ihr Management die klagenden Mitarbeiter:innen mit aller Macht zum Schweigen bringen wollen, um den Auftritt der Sängerin in der Halbzeitshow des Super Bowls in Nevada zu retten, nicht für ganz abwegig zu halten, heißt nicht, dass man dafür einsteht, dass ausschließlich normschöne Menschen im Fernsehen auftreten sollten.

Der neue Fall um Lizzo eröffnet neue Möglichkeiten zu Diskussionen

Nein, unter dem vermeintlichen Deckmantel des Feminismus, der Cancel Culture oder der Woke-Kultur werden eben nicht Personen der Öffentlichkeit zum Fraß vorgeworfen. Es geht entgegen dem vielfachen Vorwurf nicht darum, aus Missgunst oder Neid ganze Karrieren von Menschen zu beenden und ihre öffentlichen Persönlichkeiten bloßzustellen. Und erst recht dreht sich hierbei nichts um Identität. Es geht darum, dass Menschen dazu neigen, ihre öffentliche Position als erfolgreiche Künstler:in und die daraus erwachsende Macht im Show-Business zu missbrauchen, wodurch Dritte zu leiden haben. Und das dürfen Medienschaffende und Publikum den Künstler:innen nicht unwidersprochen durchgehen lassen.

Die unzähligen #MeToo-Fälle verbindet vor allem eines: Menschen in Machtstellungen neigen in unserer kapitalistisch geprägten Gesellschaft dazu, Machtverhältnisse für sich auszunutzen. Dies über Identität und Betroffenheit zu diskutieren (oder durch Schweigen nicht zu diskutieren) bringt nichts. Es gibt jedoch sinnvolle Wege, dies zu tun – mit dem Klassenstandpunkt beispielsweise. Der neue Fall um Lizzo eröffnet erneut die Möglichkeit, diesen in der breiten Gesellschaft zu diskutieren.

Es bleibt festzuhalten: Identität und Betroffenheit schützen allem Anschein nach nicht davor, dass eine Person, die für feministische Werte einsteht, sich in einer heteronormativ geprägten Struktur unsolidarisch und diskriminierend verhält. Auf gut Deutsch: Auch Feminist:innen können sich wie Arschlöcher verhalten. (Moritz Post)