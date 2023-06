Lionel Richie in Wiesbaden: Sekundenküsse, Endlosliebe

Konzert

Von Volker Schmidt schließen

Himmel in deinen Augen: Lionel Richie beim Arena-Konzert in Wiesbaden.

Man könnte ironisch an so ein Lionel-Richie-Konzert herangehen. Man könnte sich an heute peinliche Pastelljacketts, Ringelpullis und Jeanshemden erinnern. An frühe Kuschelrock-Kompilationen, auf denen Richie-Songs zwischen so langlebigen Qualitätswerken wie „One More Try“ von Timmy T oder „Heaven in Your Eyes“ von Loverboy auftauchten. Zumindest im Stadion des SV Wehen in Wiesbaden ist mit Ironie nichts zu wollen. Und das hat viel mit dem Publikum zu tun. Bei Leslie Clio als leicht lustloser Anheizerin wirkt es noch unbeteiligt, singt immerhin artig mit, als sie um ein Ständchen per Handy für Oma Luzie bittet, die heute 95 wird. Als Lionel Richie aus den Kulissen kommt, explodiert die Arena.

Auch Richie feiert Geburtstag: Er ist am Vortag 74 geworden. Er scherzt über seine Geburt „vor 200 Jahren“, sieht aber aus, als habe er ein Porträt auf dem Dachboden hängen, das für ihn altert. Okay, Haare und Markenzeichen-Bart könnten gefärbt sein, der Rest ist – was? Training? Oder der Jungbrunnen der Begeisterung, die ihm von der ersten Sekunde an entgegenschlägt?

Irgendwer muss dem Veranstalter eingeredet haben, Kurstadt-Konzerte müssten bestuhlt sein. Ausgerechnet auf barfußtanzheischendem Echtrasen. Gut, „Dancing On The Ceiling“ ist Open Air eh schwierig. Aber so stehen auch noch Sitzmöbel im Weg.

Als der Klassiker kommt, ist ein gutes Dutzend Songs gespielt, diverse Emotionen sind durchlebt und jede distanzierte Attitüde ist pulverisiert. Wenige Stars bringen derart überbordende Entertainer-Qualitäten so glaubwürdig rüber. Richie genießt, wenn die Aufforderung zum Mitsingen auch bei weniger bekannten Songs wie dem Opener „Running With the Night“ befolgt wird. Er lässt die Bühnenkamera einen Publikums-Tänzer im pinkfarbenen Shirt herauspicken und vom gesamten Auditorium feiern. Bei einer Ballade zeigen die Großbildschirme einen Gast, der seine Begleiterin ansingt. Schnitt auf die Bühne. Schnitt zurück: Die beiden küssen sich sekundenlang. Wieder Jubel.

In der ersten Hälfte mischen sich unter Richie-Perlen wie den Reggae-Song „Se La“ oder „My Destiny“ auch Titel, die Richie vor seiner Solo-Karriere mit den Commodores gesungen hat, „Easy“, „Brick House“, „Lady“ und „Sail On“ etwa. Tanzbares wechselt mit, nun ja, Schnulzen – anders kann man sie kaum nennen. Bei „Endless Love“ täuscht Richie einen Gastauftritt von Duettpartnerin Diana Ross an, die dann doch nicht kommt. Die Damen im Publikum sollen ihren Part übernehmen, aber auch etliche augenscheinlich männliche Zuhörer pfeifen auf Geschlechtergrenzen.

Im letzten Drittel legt der Sänger, nachdem er die rote Glitzer- gegen eine Art Zirkusdirektorenjacke getauscht hat, noch eins drauf. „Dancing on the Ceiling“, „Hello“, „Say You, Say me“: Hit jagt Hit. Nur ganz am Ende ein leichter Misston. In einer anrührenden Ansage beschwört Richie die weltweite Liebe, als solle jetzt „We Are the World“ das reguläre Set beschließen, wie bei den Stationen der Tour zuvor. Er verliert kurz den Faden, redet weiter – und spielt „All Night Long“, das andernorts die Zugabe war. Dann steht „Schönen Heimweg“ auf den Großbildschirmen, und trotz Minuten lautstarken Applauses ist einfach Schluss, ohne Zugabe. Schade: „We Are the World“ wäre der perfekte Nachtisch gewesen.