Lindenberg und Apache 207 dritte Woche Platz eins

Dem Rapper Apache 207 (l) und dem Panikrocker Udo Lindenberg ist ein Nummer-eins-Hit gelungen. © Tine Acke/Warner Music/dpa

Die Metal-Combo In Flames hat mit ihrer Platte „Foregone“ die Spitze der deutschen Album-Charts erobert. „Auf den letzten Metern“, so GfK Entertainment am Freitag, hätten sich die Schweden noch an Fettes Brot vorbeigeschoben, die mit ihrer „Hitstory“ schon wie der Sieger ausgesehen hatten. Es wäre das erste Nummer-eins-Album für das Hip-Hop-Trio aus Hamburg gewesen.

Baden-Baden - In Flames standen dagegen schon 2011 mit „Sounds Of A Playground Fading“ einmal ganz oben.

Den dritten Platz sichern sich die Rolling Stones („Grrr Live! Live At Newark“), auf der Vier folgt die Punkrock-Band ZSK („Hassliebe“). Schlagerstar Roland Kaiser („Perspektiven“) ist Fünfter.

Im Single-Ranking grüßen zum dritten Mal in Folge Udo Lindenberg & Apache 207 („Komet“) von Platz eins. Zweite bleibt Miley Cyrus („Flowers“) vor Ayliva feat. Mero („Sie weiß“). Der neue Song von Depeche Mode - „Ghosts Again“ - startet auf Rang 28. dpa