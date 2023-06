Liederabend in der Volksbühne: Sie mag Menschen, die zweifeln

Von: Andrea Pollmeier

Lienhard (am Mikro) und Bussmann in der Volksbühne. © Elias Michael

Französische Lieder mit Natanaël Lienhard und Jacob Bussmann.

Mit feinem Gespür für die ursprüngliche Wirkkraft des französischen Chansons haben Natanaël Lienhard und Jacob Bussmann in der Volksbühne im Großen Hirschgraben Frankfurt einen Parcours durch die Geschichte des Genre von Charles Trenet bis Stromae inszeniert.

Der Liederabend knüpft an den Erfolg eines früher ausschließlich Jacques Brel gewidmeten Abends an, spürt nun jedoch auch den Botschaften weiterer großer französischsprachiger Liedermacher und Liedermacherinnen nach. Der Blick von Lienhard (Gesang) und Bussmann (Klavier) ist nicht nostalgisch verklärend. Es geht ihnen um die gedankliche Tiefe der Liedtexte. Ihre „Messages“ (ihr Botschaften), so der Titel dieses Parcours, wirken nach, vom Ersten Weltkrieg („Boum!“, Charles Trenet) bis in die Gegenwart.

Die persönliche Nachricht

Bevor der Abend scheinbar offiziell startet, ruft Natanaël Lienhard vom Seitenrand dem Publikum zu: „Ich würde gern mit euch sprechen!“ und beginnt mit einem roten Handy in der Hand Françoise Hardys „Message personnel“ von 1973 zu singen. Frei und unverstellt direkt gelingt es Lienhard, der an der Hochschule für Darstellende Kunst und Musik in Frankfurt studiert hat, mit den Menschen im Saal in Verbindung zu treten. Lässig oder auch kämpferisch engagiert gibt er – inzwischen von der Bühne aus – Informationen zum Kontext der Lieder. Parallel entfaltet Jacob Bussmann am Klavier eine starke, eigene Stimme, die die Botschaften des Abends kraftvoll unterstützt.

Botschaften werden geschätzt, die zögernd und widersprüchlich sind. Das Schnelle und Eindeutige der digitalen SMS ist hier ins Gegenteil gewendet. „Les gens qui doutent“ von Anne Sylvestre, 1977 entstanden, gilt als positive Eigenschaft, die so Lienhard, gehört werden sollte

Der Kontrast zwischen dem Einst und dem Heute gibt dem Abend eine eigene Tiefe. Zugleich werden Verknüpfungen zwischen den Zeiten erkennbar. So besingt das Lied „Tous les garçons et les filles“ von Françoise Hardy (1962) die Einsamkeit von Teenagern. Sein melancholischer Ton ist heute zum Favoriten der queeren Jugendszene avanciert, erzählt Lienhard.

Neben den gefühlvollen Seiten des Chansons kommen an diesem dramaturgisch von Katrin Breschke geschickt komponierten Abend auch unterhaltsam kokettierende Facetten zur Geltung. Lienhard und Bussmann inszenieren zum Beispiel mit lässiger Ironie Carla Brunis Song „Je suis le plus beau“ und erinnern an die machohaften Züge ehemaliger französischer Politiker.

Sprung ins Heute

Ein Sprung in die unmittelbare Gegenwart gelingt mit Liedern des belgischen Musikstars Stromae, er wird zu einem der Höhepunkte dieses Abends. In Stromaes zu Pandemie-Zeiten 2022 geschriebenem Song „Santé“ wendet er sich an prekär Beschäftigte wie Pflegekräfte, Paketzusteller und Bäckerinnen. Lienhard erläutert die ernsthafte Position des Musikers, der auch suizidale Grenzerfahrungen in seinen neuesten Chansons thematisiere und die Grenzen des Sagbaren auf der Bühne erweitert habe.