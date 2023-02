Lewis Capaldi in der Festhalle: Der Gegenentwurf zum Popstar

Von: Kathrin Rosendorff

Lewis Capaldi, der Gegen-Star.

Lewis Capaldi begeistert mit Stimme und Humor seine Fans in der Frankfurter Festhalle.

Für einen kurzen Teil des Konzerts sitzt Lewis Capaldi plötzlich auf einer Schwebebühne – ganz weit oben am Klavier. Der schottische Singer-Songwriter ist so mäßig begeistert und sagt: „Jeden Abend machen wir das. Und ich mache mir jedes Mal in die Hose. Und die Leute in der ersten Reihe sehen mich jetzt nicht mal mehr.“ Dabei braucht Lewis Capaldi keine große Bühnenshow. Eigentlich bräuchte er nicht mal die vier Musiker hinter sich oder seine Akustikgitarre oder diese Wolken- und Wasservideos auf der Leinwand. Denn Capaldi ist selbst die Show an diesem Dienstagabend in der ausverkauften Frankfurter Festhalle.

Der 26-Jährige löst, wenn er einen seiner Heartbreak-Hits wie „Forget Me“ mit seiner kraftvollen, rauen bis souligen Stimme singt, „ein warmes Gefühl im Bauch und Herzen aus“. So beschreibt es eine Zuschauerin ziemlich treffend. Gleichzeitig hat er, wenn er zwischen den Liedern auf der Bühne hin und her läuft und mit dem Publikum scherzt, Stand-Up-Comedian-Potenzial.

Ein Kuss für Styles

Dabei baut der einstige Pub-Sänger, der es bereits vor der Pandemie an die Spitze der Charts schaffte, fast durchgängig das F-Wort in seine Sätze ein. Gerade erst machte Capaldi Schlagzeilen, als er Harry Styles bei den Brit Awards (beide waren für den besten Song nominiert) auf den Mund küsste. Anders als Styles, der den Preis gewann, ist Capaldi der Gegenentwurf einer Stilikone, eines Popstars. Er bleibt den ganzen Abend in seinem weißen Shirt und seiner weißen Hose, hat statt Sixpack eben Bauch.

Selbstironisch geht er mit seinem Übergewicht um: „Gestern war ich im Fitnessstudio. Es war schrecklich. Ich hatte so Muskelkater, dass ich nicht mal von der Toilette mehr aufstehen konnte.“ Auf der Leinwand sieht man seine tourettebedingten Zuckungen, aber diese halten ihn nicht davon ab, 80 Minuten lang sein Publikum zu begeistern. Auch wenn er in manchen Momenten abgekämpft wirkt, hustet. Die Stimmung in der Festhalle ist wie bei einem Familienfest: Junge Frauen halten sich an den Händen und tanzen im Kreis, während zwischendrin Konfetti von der Decke fällt. Das Publikum ist zwischen 16 und 60. Anders als bei anderen Konzerten wird wenig mit dem Handy gefilmt, die Fans genießen die Musik, den Moment.

Zwischen seinen Songs macht Capaldi Selfies mit der ersten Reihe, beschimpft scherzhaft glückliche Liebespaare, wie sie es wagen könnten, überhaupt hier aufzutauchen. Schließlich seien seine Songs für Singles, die ihre Liebe verloren haben. Ja, es geht fast immer um Herzschmerz. Eine der Ausnahmen ist der Song „Pointless“, die erste Textzeile hat sein Kollege Ed Sheeran geschrieben: „I bring her coffee in the morning. She brings me inner peace.“ Dieser Titel ist auf Capaldis neuem Album „Broken By Desire To Be Heavenly Sent“, das im Mai erscheint, zu finden.

Capaldi präsentiert aber auch bislang unveröffentlichte Titel wie „How I’m Feeling Now“. Bei diesen Songs ist er besonders leidenschaftlich dabei. Bei seinen Hits wie „Someone You Loved“ überlässt er den Fans Textzeilen – ein toller Chor. Am Ende übernimmt Capaldi mit seiner wunderschönen Stimme. Ohne Band, ganz alleine.