Larún im Rettershof – Eisbär im Rheingau

Von: Sylvia Staude

Teilen

Die sechs von Larún. © .

Die Gruppe Larún mit irischer Musik.

Tatsächlich, so könnte Eis knacken, ächzen, wispern, flüstern, wenn es schmilzt und sich verschiebt, genau so wie in „The Last Polar Bear“. Das wehmütige Stück wurde von Stefan Decker komponiert, der Naturfilmer ist, aber auch Mitglied der Gruppe Larún, sechs Deutsche, die irische Musik auf den dafür typischen Instrumenten machen. Decker spielt Tin Whistle und Holzquerflöte, Zorny Bode Gitarre, Markus Pede die Bodhrán, Alex Froitzheim den irischen Dudelsack, Uilleann Pipes genannt. Sängerin Catherine Kuhlmann und Fiddlerin Lucy Wagner haben in Limerick die Irish World Academy of Music and Dance absolviert.

Pferd und Pfau sind dabei

Das Rheingau Musik Festival hat Larún eingeladen. Unter der mächtigen Linde im Innenhof des Kelkheimer Rettershofs sind Sitzreihen und Bühne aufgebaut, ein interessiertes Pferd schaut aus seiner Box, später schreit ein Pfau.

Zwar kommen die sechs von Larún keineswegs wie zu Beginn angesagt von „fernen Gestaden“, zwar sind die „tune sets“, die ineinander greifenden Instrumentals, auf ihrem, vor allem auf Deckers Mist gewachsen, aber es ist eben ein prächtiger irischer Mist. Die Stücke klingen wehmütig, besonders wenn die Uilleann Pipes jammern, klagen, hauchen. Sie können aber auch schneller und noch schneller werden, sich steigern zu einem wilden Flöten- und Fiddle-Ritt, zu dem man sich den fußflinken irischen Stepptanz vorstellt. Bodhrán-Spieler Pede klöppelt ein furioses Solo, erklärt zuvor, wie auf einem so simplen Instrument verschiedene Tonlagen entstehen.

Das Publikum im Rettershof darf mal den Refrain singen, hier und da Mitklatschen sowieso. Doch neben dem letzten Eisbären und einem melancholischen Wanderer („Last Stop On the Line“) gibt es auch eine „Dark New World“, so dass dieser Sommerabend mehr ist als ein quicker Spaß.