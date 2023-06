Lang Lang in Frankfurt – Des Schöpfers Stellvertreter

Von: Bernhard Uske

Teilen

Lang Lang spielt Beethoven. Foto: Tibor Florestan Pluto/AO © Tibor-Florestan Pluto

Lang Lang und das Mahler Chamber Orchestra in der Alten Oper Frankfurt.

Es ist nicht abwegig, Ludwig van Beethovens musikalische Produktion als Performance des Großen Menschen, als Auftritt des Großmoguls zu betrachten, wie es einst spöttisch Joseph Haydn formulierte. Und den Virtuosen auf dem Konzertpodium als der Bühne der Affekte in Stellvertretung dieses Schöpfers agierend zu erleben. Lang Lang, der Weltstar der Klaviervirtuosität, erschien in der Alten Oper Frankfurt und erfüllte auf seine Weise die musizierende Nachahmung dieser Größeneinheit auch in einem habituellen Sinne.

Beim Abschlusskonzert der Alte-Oper-Saison blickten 2400 Augenpaare unter dem Dach des Großen Saals und etwa 3000 unter freiem Himmel auf dem Opernplatz vor der Übertragungsleinwand auf die körpersprachliche Korrespondenz, die der 40-jährige Pianist aus Shenyang dem klangsprachlichen Geschehen des 30-jährigen Komponisten aus Bonn angedeihen ließ – der 1800 sein 3. Klavierkonzert zu komponieren begann.

Im ersten Satz setzte Lang Akzente durchaus im geläufigen Sinn mit herausfahrenden Sequenzen, aber auch einer spieluhrenhaften Artikulation des zweiten Themas, das mit dem auf Glockenhelle getrimmten Flügel einen pointierten, aber auch sterilen Ton erhielt. Langs Performance war durch immer auf das Publikum bezogene Gestik bestimmt. Gemäß den deutlich verschiedenen Klang-Atmosphären der Sätze führte das vom Extrem der vollkommenen Versenkung samt phasenweise sich fast auslöschender, meisterlich gelungener Tongebung (im Largo) bis zur Lockerheit akrobatischer Könnerschaft im Rondo-Finale mit seinen querständigen Akzenten. Jedenfalls wurde Lang seiner auch durch Blickkontakt mit dem Auditorium beglaubigten Rolle als „Menschheits“-Künstler eines globalistischen Realismus gerecht.

Das Tutti bestritt das Mahler Chamber Orchestra unter Leitung Andris Nelsons’, das dem Solisten hautnah verbunden war und so perfekt die klingende Kulisse für die diversen Expositionen des Schöpferstellvertreters abgeben konnte.

Begonnen hatte der Abend mit der Coriolan-Ouvertüre, wo der mächtige Klang, den Nelsons dem MCO entlockte und der sehr US-amerikanisch war, gleich auffiel. Zwar mit knappen Paukenschlägen und recht vibratolos artikuliert, aber doch mit breitem Pinselstrich.

Gleiches galt für die 5. Beethoven-Sinfonie (in c-Moll, wie auch die beiden anderen Werke des Abends), die eher flächig mit gewaltigem Klangvolumen und großer Wucht sich darbot. Offenbarungen waren hier einige Instrumentengruppen: besonders die Holzbläser und der perfekte Paukist.