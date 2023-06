Künstliche Intelligenz in der Musik: Und wenn sie diese Taste drücken

Die Komponisten Mario Davidovsky (v.l.), Milton Babbitt und Vladimir Ussachevsky 1968 a, Electronic Music Center in New York vor dem RCA-Syntheziser. © Imago

Pop hat schon vieles überlebt, er wird auch die KI-Konkurrenz überleben.

Kann Pop überleben?, fragt im April 2023 der als popkompetent geschätzte „Guardian“ und droht: „Bald werden wir keinen Unterschied mehr erkennen zwischen KI und ‚human music’.“ Willkommen bei den großen Fragen der Menschheit. Die englische Tageszeitung unterstellt, dass Musik, die mithilfe von KI entstanden ist, keine menschliche Musik sei. Aber was ist das überhaupt: Menschliche Musik? Und ist KI-gestützte Musik dann unmenschliche Musik?

Mit diesen Fragen von doch beträchtlicher Fallhöhe sind wir angekommen im AHZ. AHZ steht für „After Homs Zeitalter“ und geht zurück auf die hypeverdächtige Prognose eines anonymen Zeitgeistbeobachters auf Soundcloud: „Later we will divide music history in before HOMS and after HOMS.“ Die Musikgeschichte wird also nicht mehr aufgeteilt in vor den Beatles und nach den Beatles oder (für Deutschland) vor Helene Fischer und nach Helene Fischer, sondern vor oder nach HOMS. HOMS ist die Abkürzung von „Heart On My Sleeve“, ein Hit von – hier wird’s kompliziert – Drake und The Weeknd, der aber gar nicht von Drake und The Weeknd stammt, sondern produziert wurde von einem gewissen Ghostwriter, bzw. von einer Künstlichen Intelligenz, die sich Ghostwriter nennt. Echt jetzt? Kann eine Künstliche Intelligenz nicht nur einen Hit produzieren, sondern sich auch einen Künstlernamen geben. Fragen wir die KI selbst! „Hallo ChatGPT: Von wem stammt der Hit ‚Heart On My Sleeve’?“

ChatGPT: „‚Heart on My Sleeve‘ ist der Titel eines Songs, der von mehreren Künstlern aufgenommen wurde. Die bekannteste Version stammt wahrscheinlich von Gallagher and Lyle, einem schottischen Folk-Duo, das in den 1970er Jahren aktiv war.“

Klaus Walter: „Ja, danke, aber ich meine das Lied ‚Heart On My Sleeve“ aus diesem Frühjahr, das klingt wie von Drake und The Weeknd.“

ChatGPT: „Es tut mir leid, ich hatte Ihre Frage falsch verstanden. Der Song ,Heart On My Sleeve‘, von dem Sie sprechen, ist eine aktuellere Veröffentlichung und stammt von dem US-amerikanischen Rapper und Sänger Lil Baby in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Rapper und Sänger Gunna.“

KW: „Ja, aber ich meine dieses Lied, das bei Tik Tok 15 Millionen Mal abgerufen wurde, klingt wie von Drake und The Weeknd, aber angeblich von einer Künstlichen Intelligenz stammt, die sich Ghostwriter nennt?“

ChatGPT: „Ah, jetzt verstehe ich Ihre Frage. Es gibt tatsächlich einen Song namens ‚Heart On My Sleeve“, der von einer Künstlichen Intelligenz namens ‚Ghostwriter‘ erstellt wurde (…) Ghostwriter ist ein Projekt von Benoît Carré, einem französischen Komponisten und Produzenten, der sich auf die Verwendung von Künstlicher Intelligenz in der Musikproduktion spezialisiert hat. Der Song ‚Heart on My Sleeve‘ wurde von einer KI namens Amadeus erstellt, die in der Lage ist, menschenähnliche Melodien und Texte zu generieren.“

Abgesehen davon, dass Amadeus kein besonders origineller Name für eine musizierende Künstliche Intelligenz ist, gab es richtig Ärger. Nach Millionen von Klicks auf Tik Tok wurde das Lied „von der Universal Music Group (UMG) entfernt“. So erzählt Wikipedia die Geschichte, ohne darauf einzugehen, wie genau das funktioniert, wenn der Weltkonzern Universal ein Lied „entfernt“. Ohne dieses sicher auch interessante Thema weiter zu vertiefen, können wir uns darauf einigen, dass es hier um Geld geht. Viel Geld. Ohne das auch nicht uninteressante Thema zu vertiefen, ob Drake und The Weeknd Geld bekommen haben für die Millionen „Homs“-Plays – und wenn ja, wie viel? – möchte ich auf die Eingangsfrage zurückkommen: Kann Pop überleben?

Apokalyptische Fragen dieser Art werden ja gerade sekündlich gestellt und in der Regel so beantwortet: Die Welt geht unter! KI kills (oder schlimmer noch: killed) so ungefähr alles: Kino, Mathematik, Literatur, Sport, Pressefreiheit, Arbeit, wie wir sie kannten… Dass KI kaum überschaubare Gefahren birgt, klar. Allerdings werden im Zuge der allgemeinen moralischen Panik rund um KI erstens immer weniger Unterschiede gemacht zwischen ihren potentiellen oder tatsächlichen Opfern. Zweitens wird vor lauter Angst kaum noch nach den Chancen gefragt, die KI eröffnen könnte.

Das hat vor allem damit zu tun, dass sich nach wie vor, nein, mehr denn je, immer mehr Leute eher das Ende der Welt vorstellen können als das Ende des Kapitalismus. Wäre es andersrum, dann könnten wir uns darüber freuen, dass KI im großen Stil sinnlose, unnötige oder gar schädliche Arbeiten verrichten kann und damit Jobs vernichten, die von David Graeber so genannten „Bullshit-Jobs“. Überhaupt könnten wir uns freuen, dass uns KIs Arbeiten abnehmen, die wenig bis keine Freude machen, weil die Menschheit doch längst von ein paar Stunden Arbeit pro Woche leben könnte, in jenem unvorstellbaren Paradies jenseits des Kapitalismus.

Aber senken wir mal die Fallhöhe und kommen zurück zum „Guardian“. Zum trivialen Pop. Der hat schon so manche techn(olog)ische Innovation überlebt und etliche (kultur)industrielle Revolutionen. Bob Dylan hat überlebt, als der empörte Pete Seeger 1965 beim Newport Folk Festival seiner elektrischen Gitarre den Stecker zog. Was der Wandergitarrenfolkie Seeger als Verrat an der reinen Lehre geißelte, war die Geburtsstunde des Folkrock, ein Quantensprung der Pop-Musik. Eine unbekannte Zahl von Schlagzeugern (weniger: Schlagzeugerinnen) hat die Erfindung der Rhythmusmaschine überlebt, die besseren davon haben gelernt, ihre Handarbeit mit der maschinellen zu versöhnen.

Die Düsseldorfer Gruppe Kraftwerk überlebt nicht bloß, sondern feiert schon früh den bereichernden Einfluss verschiedenster technischer Errungenschaften auf den Pop, davon zeugen Songs wie „Transistor“, „Kometenmelodie“, „Geigerzähler“, „Der Telefonanruf“ usw. Bereits 1981 auf dem Album „Computerwelt“ lassen sie uns teilhaben, als sie innovative Gerätschaften zu Musikinstrumenten umwidmen, gerne auch gegen die Gebrauchsanweisung:

„Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand, /Und wenn ich diese Taste drück’, /spielt er ein kleines Musikstück“, so Kraftwerk in „Taschenrechner“. Apropos Telefon und Drake: Der vielseitig begabte kanadische Musiker verdankt einen seiner größten und schönsten Hits der Kombination zweier Technologien, die von der maschinenstürmerischen Besitzstandwahrer-Fraktion des Pop, die bis ans Ende der Welt das Loblied auf die sogenannte authentische, handgemachte Musik singt, als Hexenwerk und Teufelszeug verdammt werden (hallo KI!): Rhythmusmaschine und Sampling.

Im Jahr 2016 nimmt Drake „Hotline Bling“ auf. In dem Song geht es unter anderem um ein Mobiltelefon, dessen Pieptöne sich in Musik verwandeln. Wichtiger für den suggestiven Gesamteindruck der Nummer ist aber die gesamplete Rhythmusmaschine aus einem Evergreen von Timmy Thomas. Der afroamerikanische Soulsänger ersetzt 1972 den Schlagzeuger aus Fleisch und Blut durch eine Maschine und landet mit „Why Can’t We Live Together“ einen Welthit – den ersten mit so einer Rhythm-Box.

Drake verbindet also Thomas’ 44 Jahre alten tuckernden Signatursound mit Audioschnipseln des meistverbreiteten Alltagskommunikationsinstruments seiner Gegenwart und einer zeitlos catchy Melodie zu einem grandiosen Zeit(überschreitungs)dokument im Popformat: „Hotline Bling“ hat übrigens genauso viel Soul wie Timmy Thomas’ maschinengetriebener Appell zum friedlichen Zusammenleben: Why can’t we live together?

Doch, Maschinen und Soul können together. Was zu beweisen war und bewiesen wurde von Theremin, Mellotron, Synthesizer, Vocoder und ja, auch Autotune, respektive bewiesen wurde von Leuten (Menschen!), die über die nötige Künstlerische Intelligenz verfügen, um Künstliche Intelligenz so einzusetzen, dass Pop nicht bloß überlebt, sondern glücklich macht. Bis zur Erfindung des nächsten Teufelszeugs.