Kompositionen Rolf Riehms: Die Sirenen und ihr Kontrapunkt

Von: Hans-Jürgen Linke

Rolf Riehm 1989 in Donaueschingen. © imago/Michel Neumeister

Ein ungewöhnliches Rolf-Riehm-Album mit dem HR-Sinfonieorchester

Wir müssen uns, mutmaßte Albert Camus, Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen, schließlich muss er sich nie fragen, was er zu tun hat. Auch Tantalos weiß, was ihn erwartet, eine Chance zum Glück bietet sich ihm allerdings nicht. Und Odysseus? Glücklich seine Gefährten, die den Gefahren der Sirenen entkommen sind; Odysseus aber hat den Gesang gehört und die davon ausgelöste unbezwingbare Sehnsucht gespürt und ihr nicht folgen können. Ewig unglücklicher Odysseus. Die Sirenen aber, mythische Verkörperungen unserer Sehnsucht nach dem Glück, die es gleichwohl nicht vermocht haben, ihn zu verlocken, haben ihr Leben verwirkt.

Rolf Riehm arbeitet mit musikalischen, kompositorischen Mitteln an Mythen, die ja nie überholt sind, sondern immer neu erzählt und gedeutet werden. Das zwölfteilige Werk für Mezzosopran, Sprecher und großes Orchester mit dem Titel „Fremdling, rede – Ballade Furor Odysseus“ wurde 2003 im Großen Sendesaal vom Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks unter der Leitung von Peter Rundel uraufgeführt. Es ist von der Form her am ehesten einem Oratorium vergleichbar. Zwischen Sing- und Sprechstimme entsteht weniger ein Dialog als eine dramatische Erzählung in verschiedenen Aggregatzuständen.

Ein zweites Werk Rolf Riehms, etliche Jahre vorher entstanden und 1994 von der Deutschen Kammerphilharmonie unter Peter Gülke uraufgeführt, fügt sich auf diesem Album zum „Fremdling“ als eine Art Todesgesang der Sirenen.

Das Album: Rolf Riehm, Fremdling, rede – Ballade Furor Odysseus, Gabriele Künzler (Mezzosopran) und Jochen Nix (Sprecher), hr Sinfonieorchester, Leitung: Peter Rundel. Double Distant Counterpoint, Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Leitung: Peter Gülke. Kreuzberg Records

Widersprüchliche Nähe

Unter dem Titel „Double Distant Counterpoint“ handelt es sich um eine orchestral performte Lesart des Contrapunctus XI aus Bachs „Kunst der Fuge“. Wobei „double distant“ eben nicht nur eine unüberbrückbare Distanz markiert, sondern auch eine widersprüchliche Nähe. Riehm selbst charakterisiert seine Arbeit am Mythos Bach als „Bestreben, im Bannkreis der immensen Auratik des Bach’schen Textes ein Terrain ungewisser Gegenwart zu besetzen“.

Zwei maximal unterschiedliche Klangkunstwerke also, die in aller gegenseitigen Unabhängigkeit voneinander entstanden und nun zu einer nachträglichen Einheit zusammengeführt sind. Der „Fremdling“ ist ein vielfach scharf geschliffenes Stück musikalischer Reflexion und Selbstreflexion, eine mehrdimensional ausgerichtete Arbeit an Texten aus der „Odyssee“, ein zugespitztes Changieren zwischen Nähe und Ferne, Erzählung und Drama, Verschlüsselung und Klarzeichnung.

Die Musik lässt ihre Hörerinnen und Hörer keinen Augenblick in Ruhe, bereitet keinen beschaulichen Zuhör-Teppich aus, sondern bewegt sich in permanenter Ruhelosigkeit – was dem darin verarbeiteten Motivreservoir unstillbarer Sehnsucht (Sirenengesang) und unbefriedigter Bedürftigkeit (Tantalos, Sisyphos) zu entsprechen scheint.

Die Arbeit an Bachs Contrapunctus XI dagegen ist ein Stück des Abschieds, des Zur-Ruhe-Kommens. Es arbeitet sich durch aufgewühlte Phasen zu einem melancholischen Ausklingen, das Bach allein zu gehören scheint. Sein Verhältnis zu Bachs Komposition beschreibt Riehm in einem Begleittext: „Dieses Stück ist nicht zu verstehen, es ist das, was es ist. (...) Es geht darum, den Berührungspunkt zu finden, in dem sich die gekrümmte Kugel wieder trifft …“