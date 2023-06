Daniil Trifonov in der Alten Oper Frankfurt – In der Nacht

Von: Judith von Sternburg

Daniil Trifonov in Frankfurt. Tibor Florestan Pluto/Alte Oper © Tibor Florestan Pluto/Alte Oper

Daniil Trifonov mit einem fantastischen Programm in der Alten Oper Frankfurt.

Auch Daniil Trifonov, 32 Jahre alt, hat eine eigene Auftrittstechnik entwickelt. Dazu gehört der relativ jähe Beginn, nicht ungeduldig, aber auch ohne dass unbedingt schon vollständige Ruhe herrschen muss. Dazu gehört das absolut jähe Ende, die Hände fallen runter, der Pianist sackt kurz zusammen, um sich dann im Großen Saal der Alten Oper viermal zu verbeugen (Mitte, Seitenemporen, Mitte) und zügig abzugehen.

Dabei spielte er ein so träumerisches, freischweifendes Programm, dass alles wie knochenlos und in Auflösung erschien, vielmehr bereits aufgelöst. Ein angenehmer, in diesem Ausmaß selten zu erlebender Zustand, zumal wenn man bedenkt, dass diese Auflösung das Resultat komplexer und präziser musikalischer und grifftechnischer Vorgänge ist.

Von den fünf Komponisten des Abends wurde nur einer, Maurice Ravel, etwas älter als 60, einer keine 60 (Peter Tschaikowski), zwei keine 50 (Robert Schumann und Alexander Skrjabin), einer keine 40 (Mozart).

Verhältnismäßig greifbar noch Tschaikowskis „Kinderalbum“, ein geschmackssicheres Understatement, von dem man nicht wusste, dass es der Anfang eines gewaltigen Crescendos war. Trifonovs Hände wie ungerührt, die Nummern mit haargenauer Beiläufigkeit geboten, aber mit Abgründen, wie spätestens im verschwenderisch wegwerfenden Walzer hörbar wurde. In Schumanns C-Dur-Fantasie op. 17 entwickelte sich schon ein rührigeres Treiben, die Hände schien der Pianist dafür dennoch kaum bewegen zu müssen. Die Formlosigkeit arbeitete er scharf heraus, keine Glättung, keine Freundlichkeiten. Noch frappierender wurde das in Mozarts Fantasie c-Moll KV 475, die nach der Pause ein Spiegelbild zum Schumann bildete. Auch hier feierte Trifonov das lapidare Schlussmoment. Man will die Zeit zurückdrehen, um es noch einmal zu erleben.

Dann wurde es rasant. Ravels „Gaspard de la nuit“ ist nicht nur grell und gespenstisch, es ist auch anspruchsvollstes Klavierrepertoire, und hier waren die Hände in voller Fahrt, um dem nicht oft zu hörenden Virtuosenstück die kühle, perlende Brillanz zu geben, die es verdient.

Trifonovs im Programmheft wiederholte Bemerkung, Skrjabin habe ihn eigentlich dazu gebracht, das Klavier ernst zu nehmen, dokumentierte, dass dennoch der Höhepunkt dessen Sonate Nr. 5 in Fis-Dur op. 53 sein sollte, die fast noch in den Jubel über Ravel hinein startete wie die sonderbarste und schrägste Rakete der Welt. Die beiden intrikaten Rachmaninow-Zugaben waren insofern schon wieder als eine Art Beruhigung zu verstehen. ith