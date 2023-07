Kian Soltani und Seon-Jin Cho im Rheingau – Doppeltes Vergnügen

Von: Judith von Sternburg

Kian Soltani mit Cello, © Ansgar Klostermann

Cellist Kian Soltani und Pianist Seon-Jin Cho beim Rheingau Musik Festival in Schloss Johannisberg.

Solisten (Solistinnen aber auch) im Duo sind eine Freude für Ohren, die es paritätisch mögen und auf das Besondere aus sind. Hier lösten das der Österreicher Kian Soltani, Jahrgang 1992, und der Südkoreaner Seong-Jin Cho, Jahrgang 1994, besonders überzeugend ein. Markant die Auswahl, ein rein russisches Programm (nein, um die russische Kultur muss einem auf deutschen Konzertpodien nicht bange sein), das sich im Laufe des Abends geschickt steigerte. Ohnehin hört man Cello und Klavier nicht jeden Tag. Sollte man aber offensichtlich.

Beim Rheingau Musik Festival in Schloss Johannisberg stand Igor Strawinskys „Suite Italienne“ aus „Pulcinella“ am Anfang, in einer Cello-Klavier-Fassung von 1932, die bezaubernd schlicht beginnt und sich ins Intrikate und Verwirbelte steigert. Cellist Soltani beherrschte bei Bedarf auch den sahnigen Kaffeehauston, Pianist Cho begnügte sich vorläufig mit der Rolle des eleganten Begleiters. Erst nach und nach kam er in eine gleichgewichtige Zwiesprache mit dem Kollegen – was im fulminanten dritten Stück, Sergei Rachmaninows Sonate für Cello und Klavier g-Moll op. 19, voll zum Tragen kam.

Das älteste Werk des Programms, 1901 uraufgeführt, war auch das Kühnste, voller drastischer Kontraste, das getriebene Allegro wie ein „Erlkönig“ für das neue Jahrhundert, das Andante irrlichternd, der Schlusssatz ein rabiater Rausschmeißer. Viele Passagen schienen nun auch vom Klavier her gedacht.

Versteck für die Moderne

Im Sandwich lag Sergej Prokofiews Sonate für Cello und Klavier op. 119, ein Werk aus bedrückter Zeit (1950 uraufgeführt), als der Komponist sich vorwerfen lassen musste, dem Sozialistischen Realismus nicht zu genügen. Ende der 40er Jahre war das nicht nur eine künstlerische Kränkung, es war lebensgefährlich. Prokofiew, liest man, legte seine Sonate vorsichtshalber eingängig an. Soltani und Cho, hörte man, machten ihm, sich und uns aber die Freude, keinen Abgrund und keine Schräge unbeachtet zu lassen. Und all die kleinen Botschaften einer musikalischen Freiheit, die sich hier versteckt haben, fein herauszuarbeiten.

Nach dem vehementen Rachmaninow gab es dann Franz Schuberts „Du bist die Ruh“ mit dem Cello als veritabler Singstimme. Das beruhigte die Nerven etwas.