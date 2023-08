Kersty Grether: „Sex muss ja nicht das Hauptmotiv sein“

Teilen

„Von Musikern habe ich nie Gewalt erfahren“, sagt Kersty Grether. Foto: Privat © Privat

Musikerin und Autorin Kersty Grether über Groupietum, Begegnungen auf Augenhöhe und Trotzreaktionen der Männer.

Kersty, wer sich mit Pop beschäftigt, kennt dich als eine Hälfte der Grether-Zwillinge. Habt ihr das Schwesternimage bewusst gepflegt?

Das war mehr die Außenwahrnehmung. Wir haben uns immer differenziert wahrgenommen. Wir hatten zum Beispiel nie dieselbe Haarfarbe. Meine Schwester hat in ihren Zwanzigern die Band Parole Trixi gegründet, ich habe Romane geschrieben. Aber ich habe nichts dagegen, mit ihr gemeinsam wahrgenommen zu werden. Wir haben schon mit dreizehn ein Fanzine gemacht, „Straight“, das hätte ich mich allein niemals getraut. Ich hatte immer Mitleid mit den Einlingen.

Auf „Drogen und Psychologen“, dem Album eurer Band Doctorella, gibt es den Song, „Sheena Loves the Singer“ , inspiriert von den Ramones. Da singst du „Sie will im Bett, was sie schon auf Platte hat“. Wie verhält sich Sheena zu Kersty?

Wie Sheena hat sich Kersty leidenschaftlich für Musik interessiert. Das Lied war von DAF beeinflusst, ich wollte provokativ schreiben und meine Grenzen nach außen verschieben. Sheena ist ein Groupie. Für Kersty würde ich diese Fremdzuschreibung nicht annehmen.

Beim Rammstein-Skandal hieß es, dass Groupies in die Reihe Zero gehen, um Sex mit Till Lindemann zu haben. Was ist für dich ein Groupie?

Ein Groupie ist ein Fan. Eine Frau, die die Nähe zu ihrem Idol sucht und auch ihre Sexualität mit ihm ausleben will. In den 60er und 70er Jahren wurden Groupies mit sexueller Befreiung verbunden. Später war dieses Befreiungspotenzial nicht mehr so vorhanden. Der Begriff wurde verwendet, um Frauen einzureden, dass sie backstage Sex suchen. Dabei muss Sex ja nicht das Hauptmotiv sein. Im Rock geht es um Identität: sich abgrenzen von den Eltern, von der Enge der Provinz. Dann sucht man Gleichgesinnte bei Musikern und Musikerinnen, in Songs.

Du sprichst von dir selbst, oder?

Für uns war es normal, dass Fans mit ihren Lieblingsmusikern reden, in der Hoffnung, Geistes- oder Seelenverwandte zu finden. Dann hat man auch mal mit einem rumgeknutscht oder ist vielleicht mit ins Hotel gegangen, zwei, drei Mal. Aber das war nicht viel anders als im Landschulheim. Ich habe durch das Fanzine Augenhöhe hergestellt, das war wichtig. Aber diesen Satz von Doctorella, „Sie will im Bett, was sie schon auf Platte hat“, den meine ich wirklich ernst. Also Musik nicht als Machtgefälle, sondern als Musik.

Wie passen Groupies zu deiner Vorstellung von Feminismus?

Ich bezeichne mich nicht als Groupie. Feminismus war für mich wichtig, um zu beschreiben, welchen Rollenzumutungen Frauen ausgesetzt sind. Ich habe es genossen, Rollen durchzuspielen, um zu erkennen, was für ein Bullshit das ist, patriarchale Zuschreibungen. Sandra und ich waren ja auch von der amerikanischen Riot-Grrrl-Bewegung beeinflusst.

Auch von dem beliebten Pop-Mantra: We gotta get out of this place! Raus aus der Provinz?

Genau. Meine Mutter war psychisch schwer krank. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. In unserem kleinen katholischen Dorf im Odenwald habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt. Da hatte ich auch nicht das Gefühl, mit den Jungs was anfangen zu wollen. Ich war auf dem Musiktrip, hab’ den ganzen Tag gesungen und geschrieben. Dann habe ich mit dreizehn „Straight“ gegründet.

Mit deiner Schwester Sandra. Habt ihr das auch zu zweit vollgeschrieben?

Zur Person Kersty Grether, Jahrgang 1975, wächst in einem Dorf im Odenwald auf. Ihren Geburtsnamen Kerstin findet sie zu spießig. 2004 veröffentlicht Grether den vielbeachteten Roman „Zuckerbabys“, die Geschichte einer Magersucht. Es folgen Essay-Sammlungen, eine Anthologie über Madonna und 2014 „An einem Tag für rote Schuhe“. Sängerin und Keyboarderin der Band (The) Doctorella ist Kersty Grether seit 2008, die Songs schreibt sie mit ihrer Zwillingsschwester Sandra. Gemeinsam kuratieren Kersty und Sandra Grether in Berlin die Veranstaltungsreihe „Ich brauch eine Genie“. Mit all diesen Aktivitäten ist Kersty Grether seit Jahrzehnten eine der wichtigsten Stimmen des Pop-Feminismus. Das Gespräch mit Klaus Walter findet per Du statt. Beide kennen sich seit Jahrzehnten.

Ja, größtenteils. Kennst du Hypergrafie?

Nein.

Das haben Leute mit bipolarer Störung oder manisch depressiven Tendenzen. Eine Art Schreibzwang, sie versuchen, innere Spannungszustände dadurch aufzulösen, dass sie alles vollkritzeln, Tagebuch, Briefe, leere Flächen. Das hatte ich. Als ich gehört habe, dass es Punk-Fanzines gibt, war mir sofort klar, das muss ich machen. Ich hatte eine enorme Kreativität in mir, die raus musste. Deshalb habe ich „Straight“ gegründet. Dann haben wir Musiker aus irgendwelchen Indie-Bands interviewt für das Fanzine. Ich hatte immer das Gefühl, mit ihnen auf Augenhöhe zu sein. Angst hatte ich nie. Auch nicht das Gefühl, dass es da ein Machtgefälle gab. Das war vielleicht arrogant, aber ich hatte Definitionsmacht, ich konnte über die Bands schreiben.

Du warst dreizehn, vierzehn! Frühreif?

Ich war total frühreif. Ich sah aus wie jetzt Billie Eilish mit den blonden Haaren. Ich war körperlich schon sehr weit, aber auch seelisch. Das lag auch an der psychischen Krankheit meiner Mutter, da hat man gezwungenermaßen eine andere Reife als andere Kinder, wenn man so was durchmacht.

Ich muss einen Transparenzhinweis loswerden. In den Achtzigern hatte ich eine Radiosendung im Hessischen Rundfunk, „Der Ball ist rund“. Da habe ich Briefe von euch bekommen. Eng beschriebene Seiten in krakeliger Handschrift, da habt ihr von euren Konzerterlebnissen geschwärmt, von den tollen Jungs, die ihr getroffen habt. Das waren Fan-Tagebücher, schon literarisch gestaltet, ich erinnere mich an eure Begegnung mit Bobby Gillespie von Primal Scream. Das klingt unschuldig, nicht nach Missbrauch oder Gewalt?

Das war auch unschuldig. Von Musikern habe ich nie Gewalt erfahren. Das heißt aber nicht, dass ich denjenigen, die jetzt auf #deutschrapmetoo über ihre Erfahrungen berichten, in den Rücken fallen will. Vielleicht war die Indie-Szene damals einfach ein bisschen kuscheliger als heute. Ansonsten habe ich viel Gewalt erlebt, vor allem später als professionelle Journalistin in der Medienbranche. Auch auf der Straße. Allein der Weg in den Pudel Club in Hamburg, wie oft man da angemacht wurde. Das Zusammensein mit den Musikern habe ich immer als Schutzraum empfunden, Leute, von denen keine Gewalt ausgeht. Das passt zum Pudel, ein überschaubarer, kleiner Club, wo man sich untereinander kennt.

Bei euch fallen Musik, Schreiben und Aktivismus zusammen. In den 2010er Jahren habt ihr die Slut Walks mitinitiiert.

Slut heißt Schlampe, die Slut Walks waren Demonstrationen, bei denen Frauen sich bewusst freizügig gekleidet haben, um gegen sexualisierte Gewalt zu demonstrieren, mit Sprüchen wie „mein kurzer Rock hat nichts zu tun mit dir“ oder „welchen Teil von Nein hast du nicht verstanden?“. Selbst wenn eine Frau sich freizügig kleidet, hat kein Mensch das Recht, sie zu vergewaltigen oder blöd anzumachen. Das war der Beginn einer riesigen Bewegung, die später zu #Metoo geführt hat.

Also ein Fortschritt?

In der Gesellschaft hat sich viel verändert seit den Slut Walks. Es gibt mehr Hilfsangebote, ein größeres Bewusstsein für sexualisierte Gewalt. Schulkinder können das schon runterdeklinieren, das ist angekommen in der Gesellschaft. Aber in der Rockmusik ist es noch nicht angekommen.

Siehst du da eine Trotzreaktion: Wenn Schulkinder das schon durchdeklinieren können, fühlen sich viele Männer ermutigt, sich zu wehren gegen neue Regeln, die angeblich von oben kommen, als verordnete Achtsamkeit. Diese Jetzt-erst-recht-Stimmung schlägt dann auch in Gewalt um?

Absolut. Das ist eine infantile Trotzreaktion vieler Männer auf dieses verbesserte Klima, auf die Reflektion von Rape Culture. Es gibt ja diese überkommene Vorstellung von sexueller Befreiung. In der Popkultur wird das Weibliche als das Establishment gesetzt. Da hieß es immer, der Mann muss ausbrechen, die Frau engt ihn ein. Alles, was den Mann in seiner Lust und seinem Begehren einschränkt, muss durch Rockmusik überwunden werden. Diese Erzählung haben viele Rammstein-Fans verinnerlicht. Die sind noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen, beim Kampf gegen die Rape Culture. Dieses ewige Lamento, dass man nichts mehr sagen darf, dass man nichts mehr darf, nicht mal mit Groupies spielen.