Kaija Saariaho ist tot – Die Liebe aus der Nähe

Von: Judith von Sternburg

Kaija Saariaho in Helsinki, 2022. © AFP

Zum Tod der finnischen Komponistin Kaija Saariaho, die mit 70 Jahren in Paris gestorben ist.

Ihre erste Oper war sofort ein durchschlagender Erfolg. „L’amour de loin“, „Die Liebe aus der Ferne“, wurde 2000 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt und katapultierte die Finnin Kaija Saariaho in die erste Reihe der stark beachteten zeitgenössischen Musiktheaterproduktion. Eine karg besetzte Reihe, nicht weil es an Figuren mangelte, sondern weil der Betrieb ausgesprochen nachspielfaul ist.

Saariaho war zu diesem Zeitpunkt fast 48 Jahre alt, weder ein Wunderkind noch eine Frühstarterin, nun aber da, um zu bleiben. Schon zuvor hatte sie sich einen Namen in der Szene gemacht. Seit den 80ern entstanden Arbeiten wie „Verblendungen“, „Du Cristal“ oder „Graal théâtre“, in denen sie Orchestermusik mit Tonbandklängen verband, Live-Elektronik und Computeranalysen einsetzte. Experimente interessierten sie zutiefst, Dogmen interessierten sie nicht, eine Rarität in der neuen Musik. An der Natur und ihren Klangeinflüsterungen kam sie (als Finnin) nicht vorbei,

Zuvor hatte Saariaho, 1952 in Helsinki geboren, an der dortigen Sibelius-Akademie studiert. Anschließend ging sie nach Freiburg, wo Brian Ferneyhough einer ihrer Lehrer war, nahm an den Darmstädter Ferienkursen teil und kam Anfang der 80er Jahre an das Forschungsinstitut Ircam im Centre Pompidou in ihre künftige Wahlheimat Paris. Hier baute sie die Arbeit an computergestützter Musik aus und begegnete der französischen Komponistengruppe der „spectralists“.

Was ist das, ein Frauenthema?

Auf „L’amour de loin“, vielfach aufgeführt und sogar an der Met in New York inszeniert, die wirklich keine Spielplanplätze zu verschenken hat, folgten weitere Musiktheaterwerke, darunter „Adriana Mater“ (2006) und das Oratorium „La passion de Simone“ (2010) über die Philosophin Simone Weil. Saariaho interessierte sich für Frauenthemen, wie sich Männer für Männerthemen interessieren, bei ihr fiel es aber mehr auf beziehungsweise: Männerthemen gelten nicht als Männerthemen, sondern als Themen.

Jedenfalls war Saariahos Laufbahn natürlich davon geprägt, dass Komponistinnen vermutlich jene Künstlerinnen waren, denen am längsten abgesprochen wurde, eigenständige Werke schaffen zu können. Musste sie sich zunächst darum bemühen, als Frau auf diesem Feld anerkannt zu werden, so galt sie später wiederum als besonders interessant, eben weil sie eine Frau war. Beides mochte sie nicht. Als komponierender Mensch wollte sie wahrgenommen werden.

2021 wurde die Oper „Innocence“ über ein Schulmassaker uraufgeführt, beim Festival d’Aix-en-Provence. Am Libretto Sofi Oksanens war auch Saariahos Sohn Aleksi Barrière beteiligt. Wiederum ein großer Erfolg. Die bejubelte Komponistin, an einem Gehirntumor erkrankt, war bereits auf einen Rollstuhl angewiesen. Im Oktober 2022 feierte sie ihren 70. Geburtstag. Am Freitag ist Kaija Saariaho in Paris gestorben. ith