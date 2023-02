John Lydon scheitert bei der ESC-Vorauswahl

John Lydon alias Johnny Rotten fährt nicht zum ESC. © Ian West/PA Wire/dpa

Ein legendärer Ex-Punk erobert die ESC-Bühne. Dazu wird es leider nicht kommen. John Lydon alias Johnny Rotten fährt nicht nach Liverpool.

Dublin - Der frühere Frontmann der Punkrockband Sex Pistols, John Lydon, ist mit seinem Beitrag als Irlands Kandidat für den diesjährigen Eurovision Song Contest gescheitert. Der Song „Hawaii“ seiner Band Public Image Ltd, mit dem der früher als Johnny Rotten bekannte 67-Jährige auf das Alzheimer-Leiden seiner Frau Nora aufmerksam machen wollte, belegte bei der Vorauswahl nur den vierten Platz. Für Irland soll nun die Band Wild Youth mit ihrem Song „We Are One“ beim ESC-Finale am 13. Mai in Liverpool antreten.

„Das wird schwierig für mich heute Abend“ sagte Lydon nach Verkündung des Ergebnisses. Er hatte den Song in Erinnerung an einen gemeinsamen Urlaub mit seiner Frau geschrieben und bei der irischen Vorauswahl eingereicht. Lydon wurde in London geboren, hatte aber irische Eltern.

Den letztjährigen ESC hatte die ukrainische Band Kalush Orchestra mit ihrem Song „Stefania“ gewonnen. Normalerweise würde der Wettbewerb dieses Jahr deshalb in der Ukraine stattfinden. Wegen des anhaltenden Kriegs wird er aber in Großbritannien ausgetragen, das mit Sam Ryder den zweiten Platz belegte. dpa