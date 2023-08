Jochen Distelmeyer im Palmengarten: Die Träume stehen nicht leer

Von: Marcus Hladek

Jochen Distelmeyer, hier in einem schicken alten Aufzug. Foto: Sven Sindt © Sven Sindt

Jochen Distelmeyer bei der Reihe „Summer in the City“ im Frankfurter Palmengarten.

Frankfurts Konzertreihe „Summer in the City“ im Palmengarten, organisiert vom Mousonturm, ist für kleine Erleuchtungen gut. Wenn ein deutscher Songwriter in seinen Texten komplex genug zu werden vermag für das gelegentliche Aischylos-Zitat oder dafür, metaphysischen Katzenjammer zu zeigen, sollte man sich ihn warmhalten.

So war das jetzt mit Jochen Distelmeyer, dem Bielefelder in Hamburg und Berlin und Gründer der einst bejubelten Band Blumfeld, der nach langer kreativer Pause mit der dritten Solo-LP „Gefühlte Wahrheiten“ einschwebte. Zwischen den zirka zwanzig Songs fand er auch noch Zeit genug, den Frankfurtern schamlos Honig ums Maul zu schmieren, was Belohnung verdient, obwohl er an der Aussprache von „Gude“ und „Äppler“ noch arbeiten sollte.

Der Abend verlief gut genug, dass die gesäßspartanischen Metallbänke zuletzt viel weniger weit weg von „ausverkauft“ aussahen als zu Anfang. Ob sich ein paar Zaungäste herbeilocken ließen? Mit Daniel Florey an den Keys und manchmal zweiter Gitarre, Lars Coelln am Bass, Hanno Stick am Schlagzeug und Distelmeyer als Sänger mit der verstärkten Akustischen gestaltete sich das Konzert anfangs leicht holprig.

„Zurück zu mir“ und „Lass uns Liebe sein“ zeigten bei anspruchsvollen Versen klanglich einen Touch von deutschem Schlagerpop, so als habe die deutsche Sprache halt doch ein Problem mit der Eignung für Popmusik. Rückblickend war’s wohl nur das Auftaktflattern. Von Nummer zu Nummer fasste das Konzert bald festeren Tritt.

Von der Zeitgeistskepsis in „Zurück zu mir“ („Da ist kein Glück in den Maschinen/ Auf dem Markt nur falsche Götter...“) über kalifornisch bis Sheryl-Crow-angehauchte Titel ging es weiter zum neuen Song „Kismet: hier wegen dir“. Bis inklusive „Im Fieber“ und „Nur der Mond“ entfaltete sich so ein eingängiger Pop mit vagem Kitschfaktor („wie Fügung/ dass wir uns begegnet sind“) bis hin zum Mikro-Pfeifen, wobei Distelmeyer das Schmachtende vorweg in umso pompöseren Ansagen ersäufte. Auch manche Anglizismen blieben Geschmackssache. Die Dame des Herzens als „Darling“ anzusäuseln, klingt im Liedkontext so falsch wie das Fernseh-induzierte Gerede vom „Drink“.

Natürlich genialisch

Deutlich besser wurde es mit dem neuen Lied „Pan“, dem englischsprachigen „Toxic“ und „Ghettowelt“ als so weit besten Titeln, für die Distelmeyer alle zum Mitdudeln animierte. „Tics“ aus Blumfeld-Zeiten war textlich („Die Götter sind korrupt... Die Träume stehen leer“) natürlich genialisch. Spätestens jetzt machte Distelmeyers Pop-Existentialismus nur noch Spaß, so auch, als „Eintragung ins Nichts“ besagte Aischylos-Verse mit „Terminator“ verquirlte („Wir kommen ungefragt/ Und gehen ungefragt... Wir werden nicht bestehen/ Die Welt wird untergehen“), als „Wir sind frei“ erneut ins Kosmische ausgriff und „Graue Wolken“ den Menschenhass setzte, um ihn aufzuheben.

Mit „Der Apfelmann“ für Frankfurter machte sich der Abend ans Ausklingen, was über „Komm (so nah wie du kannst)“ mit seinem Dylan-Sound, etwas Vorschluss-Geblödel und dem Depenbusch-like getexteten Titel „Murmel“ zum endgültigen Stöpselziehen führte. Sehr nettes Konzert.