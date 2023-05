Jessica Pratt in der Frankfurter Oper: Die Nervosität der Ariadne

Von: Bernhard Uske

Jessica Pratt im Opernhaus Frankfurt, am Klavier: Vincenzo Scalera. © Barbara Aumueller

Die Australierin Jessica Pratt mit einem fulminanten Belcanto-Abend in der Oper Frankfurt.

Dass einmal von der Peripherie des Belcanto-Zentrums entscheidende Impulse dieses so charakteristischen mitteleuropäischen Gesangsstils ausgehen könnten, hätte man sich im 19. Jahrhundert gar nicht vorstellen können. Und dass das ausgerechnet in Australien geschehen würde, erst recht nicht. Nellie Melba stammte von dort, ebenso Joan Sutherland, der belcantistische Idealtypus, die trotz ihrer Weltkarriere ihr Zentrum zeitlebens in Sidneys Oper hatte. Die 44-jährige australische Sopranistin Jessica Pratt, die jetzt den Liederabend in der Frankfurter Oper bestritt, war Sutherland-Schülerin und gilt als wichtiger Name in diesem Feld. Grund genug, sie in einen Rahmen mit den vor noch nicht allzu langer Zeit abgetretenen Belcanto-Primadonnen, Edita Gruberová und Natalie Dessay, zu stellen. Das Programm Pratts bot diverse Paradestücke (von Bellini, Donizetti, Massenet), obendrein heute eher unbekannte, wenngleich früher fast populäre Stücke (von Eva Dell’Acqua und Alfred Bachelet) sowie drei Richard-Strauss-Lieder samt der großen Zerbinetta-Arie aus „Ariadne auf Naxos“.

Tatsächlich fußt Pratts Stimme auf trefflichem Material, das eine gewisse Fülle und Plastizität dem meist schlanken und zarten Belcanto-Ton zuführt. Mehr Körper als Hals mochte man meinen und zugleich ein sehr beweglicher Gestus: im Gesangsgalopp gar mit straff angezogenen Stimmbändern. Das brachte der Zerbinetta-Nervosität und Selbstgefälligkeit einen hysterischen Einschlag ein und ließ das Theatralische und Eitle eher zurücktreten. Jedenfalls wurde klar, dass neben der Zerbinetta-Kessheit Dessays und der zwitschernd-melodiösen Lieblichkeit Gruberovás Spielraum für weitere belcantistische Vokal-Interpretationen ist.

Zumal Pratt Ausweichungen ins Unbelcantisch-Hochdramatische nicht scheut. Die Schonungslosigkeit des Belcanto, seine Nacktheit in der Linienführung und affektfreie Timbrebildung hat natürlich seinen Preis: geringste intonatorische und stimmsitzbezogene Unsicherheiten zu offenbaren. Ausgestellt und freigestellt zugleich war es dann immer das grundstabile Stimmmaterial, das bei solcher Gelegenheit überzeugte. Manieriert und flach wirkten in Turbinenstärke gebrachte finale Crescendi. Genau getroffen wurden zur Begeisterung des Publikums natürlich alle höchsten Töne – und das ohne den engen Schwingungskorridor, wo es sonst gerne einmal quietscht.

Brillant der Pianist Vincenzo Scalera: präzise und mit höchst interessanter, oft eigenständiger Betonung seiner eigenen Tastenstimmen.