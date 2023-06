Jen Cloher: „I Am the River, the River Is Me“ – Die Suche nach Takatapui

Von: Stefan Michalzik

„I Am the River, the River Is Me“, das neue Album von Jen Cloher, ist eine Auseinandersetzung mit Kolonialismus, Queerness und Klimakrise.

Der Titel dieses Albums geht auf eine überlieferte Spruchweisheit der Maori zurück. „I Am the River, the River Is Me“ – ein Verweis darauf, dass wir alle miteinander ein Teil der Natur sind. Jen Cloher singt hier erstmals zum Teil in Te Reo Maori, der Sprache der Mutter – die Cloher selbst nicht erlernt hat. Die Texte sind in Zusammenarbeit mit der Musikerkollegin Te Kaahu entstanden.

Clohers fünftes Album ist das erste seit sechs Jahren. Vorausgegangen war die Trennung von der langjährigen Partnerin, der Musikerin Courtney Barnett, als Solistin namhaft, zugleich war sie Gitarristin in Clohers Band. Inzwischen definiert Cloher sich als nonbinär. „Als ich jung war, wollte ich John sein / Es war nicht schwer / Kurze Haare, keine nennenswerten Kurven“, heißt es in dem im übrigen den Segen der matriarchalen Linie feiernden Song „Strong Woman“ vom 2017er Album.

„I Am the River, the River Is Me“ ist entstanden aus einer multiplen Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Ein „politisches“ Album, gewiss, doch da ist eine singer/songwriterhafte Intimität, mitunter gar ein euphorisches Moment, dann aber auch immer wieder introspektive Verhaltenheit. Da sind einesteils schwärmerische Melodien, auf der anderen Seite lockerleicht beschwingte Nummern wie gleich eingangs „Mana Takatapui“ – Takatapui steht in der Sprache der Maori für Fröhlichkeit wie auch für Queerness. Bei dem Song handelt es sich um eine Manifestation auch eben des neu gewonnenen Bewusstseins der Herkunft. Neben schnittigen Bläsern begleitet Jen Clohers ein wenig verhangene Altstimme auf dieser und einigen anderen Nummern ein Maori-Chorgesang.

Um Sexualität geht es in der mit markanten Pausen durchsetzten Elektropopnummer „My Witch“. „Being Human“ wie auch „Aroha Mai, Aroha Atu“ sind (relative) Gitarrenrockkracher. Bemerkenswert aus dem Rahmen fallend mit Tendenz zum Kuriosum: „The Wild“, eine ausladende „Powerballade“. Der Gesang mutet an wie eine Indieversion von Céline Dion. Eine satirische Absicht lässt sich hineininterpretieren, doch am Ende bleibt vor allem Irritation.

Ein anderes Verständnis

Die ökologische Bedrohung stellt neben Kolonialismus, Identität und Queerness ein weiteres Thema dar. Stichwort Takatapui, ein Wort, auf das Jen Cloher bei der Internetsuche nach der Entsprechung für „Queerness“ in Te Reo Maori gestoßen ist. Cloher stellt die Vermutung an, dass die Maori vor der Kolonialisierung ein anderes, freieres Verständnis von Geschlecht hatten als das viktorianische England. Auch die eigene Rolle reflektiert Cloher. Eine privilegierte, ist Cloher doch nicht in einer Gemeinschaft der an den Rand gedrückten Maori aufgewachsen, wie viele Verwandte.

Doch das, so Jen Cloher, heiße nicht, dass das eigene künstlerische Tun nicht dennoch ein Beitrag zum Diskurs sein könnte. Die Mutter war eine namhafte Maori-Historikerin – in jungen Jahren hatte sich Cloher für deren Kultur nicht interessiert.