Jazz im Palmengarten Frankfurt: Die dynamischen Coolen

Von: Stefan Michalzik

Das famose Septett Shake Stew tritt beim Jazz im Palmengarten auf.

Die Besetzung fällt aus der Reihe. Zwei Bässe, im Wechsel akustisch und elektrifiziert, zwei Schlagzeuger und ein dreiköpfiger Bläsersatz mit Tenorsaxofon, Altsaxofon und Trompete, kein Harmonieinstrument. Seit seinem spektakulären Debüt 2016 beim Jazzfestival in Saalfelden hat sich das Septett Shake Stew um den Wiener Bassisten Lukas Kranzelbinder einen enormen Ruf erspielt.

Selbst Widernisse vermögen der Zugkraft beim Publikum anscheinend nichts anzuhaben: Was für eine abschreckende Wirkung eine garstige Wetterprognose haben kann, ist in der von der Frankfurter Jazzinitiative betreuten Reihe Jazz im Palmengarten zuletzt vor ein paar Wochen beim kläglich besuchten Konzert von Ivan Habernal zu sehen gewesen. Jenes von Shake Stew hingegen, heftiger Regen setzte punktgenau zum ersten Stück ein, war prächtig besucht.

Tatsächlich handelt es sich um eine der aufsehenerregendsten Bands im europäischen Jazz derzeit. Aus dem Stand heraus vermögen sie, wie in Frankfurt schon beim Deutschen Jazzfestival 2019 zu sehen, mit einer seismisch forcierten Dynamik ein Publikum förmlich wegzublasen – nicht minder stark in der Wirkung dann jedoch auch die eher verhalteneren und gedämpften Klangbilder vor allem nach der Pause.

Die Musik, Kranzelbinder ist der alleinige Komponist, ist spannungsreich in ihrer von der repetitiv kreisenden afrikanischen Perkussion beeinflussten Rhythmik und der polyphonen Vielschichtigkeit. Bisweilen wechselt der Leader an die vor allem in der marokkanischen Gnawamusik gebräuchliche dreisaitige Basslaute Gimbri.

Unorthodox und frisch

Mit „Afrojazz“ im herkömmlichen Sinne jedoch haben Shake Stew – desweiteren besetzt mit der eingesprungenen Yvonne Moriel am Altsaxofon, Johannes Schleiermacher, Tenorsaxofon; Martin Eberle, Trompete; Oliver Potratz, Bass, sowie den Schlagzeugern Nikolaus Dolp und Herbert Pirker – nichts am Hut. Basis für das „Kultische“, von dem in der Begründung zur Jahresbestenliste des Preises der deutschen Schallplattenkritik 2020 die Rede ist, ist vielmehr ein explizit zeitgenössischer Ansatz, unorthodox und von ungeheurer Frische, mit einem markant eigenen Sound.

Da ist Raum für Soli wie etwa einem furiosen im Doppel der beiden Schlagzeuger gegen Schluss, doch Kranzelbinders Handschrift als Komponist und Arrangeur gründet auf dem Geist des Kollektivgedankens im freien Jazz. Die reduktionistische Seite des Spiels von Oliver Potratz auf dem E-Bass fügt mitunter eine funky Note hinzu, dann wieder handhabt er das Instrument gitarristisch, mit Grüßen von der New Yorker Downtownszene; bisweilen hat es auch psychedelische Momente.

„Der Jazz“, hat Lukas Kranzelbinder seinerzeit in einer seiner Ansagen beim Deutschen Jazzfestival gesagt, „ist gerade wieder ziemlich cool im Moment“. Und der Wiener braucht dafür nicht unbedingt aus den Hipnessmetropolen London oder New York zu kommen.