Izabella Effenberg beim „Jazz im Palmengarten“ – Was alles freundlich verwirbelt ist

Von: Stefan Michalzik

Die Vibrafonistin Izabella Effenberg und ihre „Friends“ bei Jazz im Palmengarten.

Da ist eine liebliche Note in allem. Die in Nürnberg lebende polnische Vibrafonistin Izabella Effenberg tritt gerne in auffälliger Kleidung auf. An diesem Abend in der von der Frankfurter Jazzinitiative beschickten Reihe Jazz im Palmengarten sticht ein lila Tüllrock hervor.

Das sich bei den Ansagen offenbarende Temperament der 45-jährigen Effenberg ist ein sanguinisches – und als sanguinisch lässt sich auch die Musik charakterisieren, die sie gemeinsam mit ihrer als „Friends“ – sie spricht gar im Überschwang von „Brüdern“ und einer „Schwester“ – deklarierten Band gespielt hat, mit kompositorischen Beiträgen eines jeden der fünf Leute reihum.

In einer großen kaleidoskopischen Verwirbelung finden sich bei diesem Konzert unter freiem Himmel Segmente mannigfacher lokaler Herkunft, vom Alpenraum bis Osteuropa, von der Karibik bis Fernost.

Und mal auch ein Blues

Da ist ein Trauermarsch mit New-Orleans-Anklängen, der schließlich in eine beschwingt elegante Stimmung umschlägt. Da ist ein Cha-Cha-Cha des Bassklarinettisten und Baritonsaxofonisten Norbert Emminger, Effenbergs Ehemann. Und mal auch ein Blues.

Izabella Effenberg wechselt zwischen Vibrafon, der Steeldrum, Array Mbira, einer in den sechziger Jahre in den USA entwickelten Abwandlung des afrikanischen Lamellophons, sowie der stimmbaren hölzernen Zungentrommel Sundrum. Mathias Schriefl steuert mit seinem Faible für ein Spiel an zwei Instrumenten zugleich in Kombinationen wie Akkordeon und Tuba, Tuba und Trompete, Flügelhorn und Tuba, Alphorn und Akkordeon eine gemäßigt artistische Attraktion bei.

Das ist höchst süffig, dabei schmeißt sich diese Truppe nicht über die Maßen ans Publikum ran. In einem aufgeklärt musikantischen Geist ist das Spiel mehr als bloß versiert. Die Band glänzt immer wieder mit ihren kollektiven rhythmischen Qualitäten in metrischer Weltläufigkeit; die Leaderin spielt sich nicht besonders in den Vordergrund. Nicht selten ist eine groovy Funkyness im Spiel.

Es herrscht Gruppengeist im Solistenensemble, mit des weiteren Nicole Johänntgen an Alt- und Sopransaxofon sowie dem Schlagzeuger Jonas Sorgenfrei. Passionierte solistische Exkursionen, doch keine eitle Schau der Virtuosität. Das ist alles recht pfiffig, und es sind großartige Musikerinnen und Musiker durch die Reihe am Werk, keine Frage. Und doch ist der Eindruck des Konzerts ein durchwachsener. Zum Ende hat sich das doch etwas leergelaufen. Und ist ein Zuviel der musikalischen Freundlichkeit.