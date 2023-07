Indigo De Souzas „All Of This Will End“: Als ich jung war

Von: Olaf Velte

Teilen

Indigo De Souza. Foto: Angella Choe © Angella Choe

Indigo De Souza orientiert sich auf ihrem dritten Album nochmals neu

Indigo De Souza lebt jetzt wieder in Asheville, nahe der Blue Ridge Mountains und im Hause ihrer Künstlermutter Kimberly Oberhammer. Gerade ist sie 26 Jahre alt geworden. Und hat mit „All Of This Will End“ einen neuen, den nunmehr dritten Tonträger auf die öffentliche Umlaufbahn geschoben. Dem Chaos ihres vorherigen Lebens sei sie entkommen, so ist zu lesen.

Schade irgendwie. Aber es dürfte der amerikanisch-brasilianischen Sängerin guttun. War ihrem vor zwei Jahren erschienenen Vorgängeralbum „Any Shape You Take“ noch eine sorglos-ungestüme Aura eingeschrieben, so wird heute ein klassisch gereiftes Songwriting angestrebt. Widerhaken sind noch da, vor allem ihre variantenreiche Stimmkunst setzt nach wie vor Akzente – doch alle Zeichen dieser knapp 33 Minuten dauernden Liedsammlung deuten in Richtung POP mit Großbuchstaben.

Die in den Drop of Sun Studios von Asheville produzierte Neuheit bringt die De Souza-Kernmannschaft an den Start: Zu den Mehrfach-Instrumentalisten Alex Farrar, Dexter Webb und Avery Sullivan gesellen sich noch Trompeter Alex Bradley und Pedal Steeler John James Tourville. Nach getaner Arbeit reihen sich also elf Stücke, deren letztes ein grandioser Wurf geworden ist.

Ruhig angeschobener Hit

Mit dem ruhig angeschobenen, emotional berührenden „Younger and Dumber“ gipfelt alles in einer Hitsingle, die abgestimmt ist auf die Kraft einer unverbrauchten Stimme. Vier unerreichte Minuten, vier Minuten, die an die herzzerreißend-schmerzlichen Schönheiten so vieler Songs von Low erinnern, diesem einst von der im vergangenen Jahr verstorbenen Mimi Parker und ihrem Ehemann Alan Sparhawk in Duluth, Minnesota, begründeten Trio.

das Album Indigo De Souza: All Of This Will End. Saddle Creek/ Rough Trade.

Überhaupt: Vergangenheit und Besinnung und Reinigung. Indigo De Souza wandelt durch eine Welt, die allumfassend von Kommerz und Konsum durchseucht ist, die schließlich nur ein tröstliches „All of this will end“ bereithält. In den besten Momenten leiht sie ihren sprühenden Gesang fein gerüttelten Indie-Folkrock-Schleichern vom Schlage „Losing“ oder „Not My Body“ – im schlechtesten Fall versacken die Kompositionen in einem aufgeheizten Sphären-Quark.

Letztlich regiert auf dieser Platte jedoch ein einladendes Mit-mir-nicht, eine dunkelromantisch gefärbte Kratzbürstigkeit, die auch eine lässig-luftige Parkplatz-Meditation nicht auslassen kann. „I’m a growing girl / my ups and downs are natural“, heißt es inmitten des Ohrwurm-Schmelzes von „Parking Lot“. Dafür braucht die junge Frau aus North Carolina gerade einmal 2 Minuten und 25 Sekunden. (Muss noch betont werden, dass sie gerne ein Mammutbaum wäre?)

Eine Haltung wird formuliert, eine Abneigung gegen Vereinnahmung und Respektlosigkeit. „When I was younger / younger and dumber / built like a flower / you came to pick me, from out of the city / you turned me sour“ – Musik für eine Gesellschaft weltverändernder, aufbruchsbereiter Wesen? Eine heutige Version des Riot-Girl-Formats? Eine Möglichkeit der spirituellen Wiederkunft, der mystischen Gegenrede?

Es ist durchaus zu erwarten, dass Indigo De Souza diesen Weg gehen wird. Ihre Mutter entwirft derweil die dazu passenden Kostüme und Masken.