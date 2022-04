Hunderte geben Tom Parker letztes Geleit

Ein Herz aus Rosen mit der Aufschrift „Tom“ schmückt den Leichenwagen: Viele Menschen nahmen Abschied vom britischen Sänger Tom Parker. © Kirsty O'connor/PA Wire/dpa

Die Trauerfeier für den an Krebs gestorbenen Musiker fand nur in einem kleinen Kreis statt. Dem Leichenzug zu seiner letzten Ruhestätte begleiteten dann aber Hunderte Fans.

London - Hunderte Menschen haben dem früheren Mitglied der britischen Boygroup The Wanted, Tom Parker, am Mittwoch das letzte Geleit gegeben.

Die Trauerfeier für den im März im Alter von 33 Jahren an Krebs gestorbenen Parker fand in Petts Wood im Großraum London im kleinen Kreis statt, wie die Nachrichtenagentur PA meldete. Anschließend wurde der Sarg in einer von drei schwarzen Pferden gezogenen Kutsche an seine letzte Ruhestätte gebracht. Hunderte Fans und Bekannte des Sängers schlossen sich dem Leichenzug an.

Parker hatte einen inoperablen Gehirntumor. Trotz der Erkrankung war er bis zuletzt mit seinen vier Bandkollegen bei einer Reunion-Tour aufgetreten. Seine Frau Kelsey würdigte ihn dem PA-Bericht zufolge bei der Trauerfeier als Seelenverwandten. Den Tag ihrer Hochzeit mit Parker bezeichnete sie als „besten Tag“ ihres Lebens. Neben seiner Frau hinterlässt der Sänger auch zwei kleine Kinder. dpa