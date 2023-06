Neues Sleep Token-Album: Höhenflug mit Überraschungen

Von: Baha Kirlidokme

Ob Sleep-Token-Sänger Vessel hier wohl auf Gottheiten zeigt? © Imago

Auf ihrem dritten Album „Take Me Back To Eden“ brechen Sleep Token erneut mit Konventionen.

In der Welt des modernen Metal gibt es gerade kaum eine Band, die für so viel Aufmerksamkeit sorgt wie Sleep Token. Das britische Progressive Metal Quartett, das seine erste EP 2016 herausbrachte, ist quasi über Nacht in den Metal-Olymp aufgestiegen. So dürfen sie aktuell sogar als Opener der Nu-Metal-Stars Slipknot Stadien bespielen. Ihre Konzerte sind nach fünf Minuten ausverkauft, müssen teils in größere Hallen verlegt werden. Mehr als 2,5 Millionen Hörer:innen konsumieren ihre Musik monatlich auf Spotify.

Die Gründe, warum Sleep Token derart faszinieren, sind zahlreich. Zunächst wäre da das Geheimnis, das die Mitglieder aus ihren Identitäten machen. Ihre Anonymität wahren sie unter Masken und Sturmhauben. Lange, schwarze Roben vervollständigen den düsteren Look. Sleep Token zelebrieren einen mystischen Kult und verehren eine Gottheit, die sie „Sleep“ nennen. Die Bandmitglieder verraten ihre echten Namen nicht. Der Sänger nennt sich „Vessel“, das Gefäß der Schlafgottheit. Der Schlagzeuger heißt ganz simpel „II“, der Bassist „III“ und der Gitarrist „IV“.

Seit ihrer EU-Tour mit den Metalcore-Größen Architects erreichen sie ein noch größeres Publikum, das jede Single verschlungen und voller Sehnsucht auf das neue Album gewartet hat.

Nun ist mit „Take Me Back To Eden“ endlich ihr drittes Studio-Album draußen und die Erwartungen der Fans sind hoch. Die große Frage lautet: Werden Sleep Token dem Hype mit dem neuen Album gerecht?

„Baby-Making-Metal“

Die ersten fünf Songs wurden bereits im Vorfeld als Singles released, schmälern das Hörerlebnis aber ganz und gar nicht. Das Album ist abwechslungsreicher als die meisten anderen Metal-Longplayer. Das beweist schon der zweite Track „The Summoning“. Eine groovy Metal-Nummer, deren eher langsamen Momente von Blastbeats unterbrochen und kurz vor Schluss plötzlich zur sexy Funk-Einlage wird. Nicht umsonst nennen viele Fans den Stil der Band auch gerne mal „Baby-Making-Metal“.

Zum Album Sleep Token: Take Me Back To Eden. Spinefarm Records.

Eine weitere Auffälligkeit ist, wie viele Pop- oder R’n’B-Momente „Take Me Back To Eden“ aufweist. Selbstverständlich sind Spielereien mit diversen Stilen für Sleep Token nicht neu. Der Wechsel von harmonischen Piano-Parts zu Breakdowns mit tief gestimmten achtsaitigen Gitarren ist seit Bandgründung ihr musikalisches Erfolgsrezept. Dass Vessel aber auf einmal anfängt auf dem Titel-Track zu rappen, ist etwas, womit wohl kein Fan gerechnet hat.

Das Album ist zwar weniger Metal-lastig, als sich manche Fans vielleicht erhofft hatten. Die Teile des Longplayers, die es sind, gehören aber zu den härtesten Sachen, die Sleep Token bisher gemacht haben. „Vore“ ist der Track mit dem höchsten Tempo. Getragen wird er von gallopartigen Blast-Beats und Vessels Black-Metal-inspiriertem gutturalem Gesang, der auch in die tieferen Regionen vordringen kann. Generell besticht Vessel damit, mühelos zwischen verschiedenen Gesangstechniken zu wechseln.

„Ascensionism“ lässt einen beim Hören tatsächlich aufsteigen. Eine hochemotionale Piano-Ballade, deren Fokus zunächst auf Vessels bittertraurigem Clean-Gesang liegt. Als die R’n’B-Beats sich langsam aufbauen, begleitet von Gospel-Gesang im Hintergrund und anschließend die tiefen Gitarren einsetzen, entsteht ein tiefes und mächtiges Gefühl, das abheben lässt, bis der Song letztendlich mit einem brachialen Breakdown endet. Ein weiterer Überraschungsmoment, von dessen Art es einige auf diesem Album gibt.

Auch wenn das Album von vielen neuen Fans konsumiert wird, hat es Momente, die auf alteingesessene Sleep-Token-Genießer:innen zugeschnitten sind. Besonders auf dem Closing-Track „Euclid“ wird das deutlich. Bestimmte Textzeilen und der finale Piano-Beat sind Anspielungen auf den ersten Song „The Night Does Not Belong To God“ aus ihrem Debut-Album „Sundowning“, das die Band 2019 released hatte.

Mit „Take Me Back To Eden“ machen Sleep Token eigentlich alles richtig. Man könnte höchstens bemängeln, dass ein oder zwei Metal-lastigere Songs mehr nicht geschadet hätten. Oder darüber nörgeln, dass die Abmischung des Albums sehr klar und auf Perfektion getrimmt ist. Dadurch Ist der Klang beinahe etwas steril.

Sleep Token werden dem Hype um sie nicht nur gerecht, sie übertreffen auch viele Erwartungen und brechen mit Konventionen. Damit werden sie die moderne Metal-Szene sicherlich zu mehr musikalischer Aufgeschlossenheit beeinflussen.