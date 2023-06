Herbert Grönemeyer auf „Das ist los“-Tour in Frankfurt – Kopf hoch, tanzen

Von: Volker Schmidt

Herbert Grönemeyer auf „Das ist los“-Tour. © IMAGO/Stefan M Prager

Mehr als drei Stunden Herbert Grönemeyer beim Frankfurter Stadionkonzert.

Klar: Herbert ist einer von ihnen. Einer von diesen Männern, die „baggern wie blöde“, aber dabei durch ihre Lässigkeit bestechen. Mehr als drei Stunden lang verausgabt er sich im ausverkauften Frankfurter Waldstadion, rennt über die Bühne, singt, jubelt und springt. Das Publikum jubelt mit. Grönemeyer ist da – wieder? Noch? Ach, eigentlich immer.

Das aktuelle Album „Das ist los“ spielt er fast komplett. Es müsste eigentlich „Was ist los?“ heißen: Der Titelsong ein amüsant-verwirrter Altherren-Take auf die immer komplizierter werdende Welt, im Muster von Billy Joels „We didn’t start the fire“: „Schuldenbremse, Windradpark / Lifehacks, Burnout, Horoskop / Cis, binär und transqueerphob / Gucci, Prada, Taliban“.

Man kennt von „Herbie“ klarere politische Statements, und auch im Stadion rattert er apodiktische Ansagen im Stakkato zwischen die Songs, über Flüchtlingshilfe, Klimakrise und Beziehungspsychologie. Aber der 67-Jährige geht zwischen Altersstarrsinn und -milde den wohltuenden Weg der Selbstreflexion. Und bettet die wenigen Zeigefingermomente in viel Feierei: „Kopf hoch, tanzen“, das hören die 42 000 gern. Grönemeyer genießt, heizt an, steigert sich mit dem Publikum in gemeinsame Euphorie.

Zugegeben, das aktuelle Album reißt – mit Ausnahme von „Angstfrei“, fast schon ein Gröni-Klassiker – das Publikum nicht zu denselben Begeisterungsstürmen hin wie „Bochum“, eingeleitet durch das „Steigerlied“ oder „Alkohol“. „Das ist los“ ist das erste Studioalbum Grönemeyers seit 1984, das es nicht auf Platz 1 der Verkaufscharts geschafft hat.

Feier eines Lebenswerks

Egal: Die Fans zelebrieren das Lebenswerk. „Männer“, „Kinder an die Macht“, „Musik nur, wenn sie laut ist“: Lautstarke Nostalgie auf den Rängen und im Innenrund verhilft der ohnehin schwierigen Stadion-Akustik nicht zu mehr Klarheit, aber sei’s drum, man muss die Lyrics eh kennen, um sie zu verstehen. Da werden „Herzensbarrikaden“ errichtet („Bist Du da), hat das Herz Übergewicht („Eine Tonne Blei“) oder wird in „Herzhaft“ genommen – aber der lapidare Bedeutungsschwangerschaftsabbruch lässt selten auf sich warten: „Es steht nicht schlecht / aber auch nicht richtig gut“.

Grönemeyer ist mehr Vokalartist als Liedermacher. Sein oft imitierter, bellender Gesang, durchaus klangvoll, aber speziell, die eigenwillige Phrasierung, das verhilft Text und Musik zu seltener Einheit. Das kann der Mann, der als Schauspieler angefangen hat, auch mit fremden Texten wie bei „Einmal nur in unserem Leben“ nach Zeilen von Goethe und einer Melodie von Gluck. Die Arrangements bleiben nah an den Studio-Versionen. „Vollmond“ bekommt eine Extraportion Bluesrock, „Flugzeuge im Bauch“ einen Kontrabass-Swing, „Halt mich“ ein Hammond- statt Saxofonsolo. Immer noch bewegend: „Der Weg“, das Grönemeyer vor 20 Jahren für seine krebskranke erste Frau schrieb.

24 Songs auf der Setlist, zweimal drei Zugaben – das reicht dem Publikum nicht, das sich am Sänger und an sich selbst berauscht. Selbst „Der Mond ist aufgegangen“, offensichtlich als Rausschmeißer gedacht, setzt noch nicht den Schluss. Der kommt erst nach 38 Liedern. Gut gebaggert.