Harry Styles in Frankfurt – Seid einfach nett zueinander

Von: Sylvia Staude

Harry Styles umarmt in Frankfurt. © Lloyd Wakefield

Harry Styles bezirzt auch in Frankfurt ein ganzes Stadion mit seiner Freundlichkeit.

In den Pfützen schwimmen bunte Federchen. Auf dem Rasen liegen kunterbunte Federchen. Weitere zarte Federn lösen sich in jedem Moment aus Boas und schweben zu Boden. Der Überschwang an Farbe und Federn, er ist ein großartiges Symbol für den Auftritt des britischen Singer-Songwriters Harry Styles. Während jemand wie Till Lindemann mit Dunkelheit und Gefährlichkeit (nur?) kokettiert, während Beyoncé vor Kurzem am selben Ort, dem Frankfurter Waldstadion, den Cyborg und die Eisprinzessin gab, ist Harry Styles die Freundlichkeit und Zugewandtheit in Person. Seine Band, darunter selbstverständlich nicht nur eine Quotenfrau, trägt überwiegend Pink. Auf den lustigen Zeichentrick-Videos, die immer mal zwischen den Songs laufen, sind Vögelchen und Walfischchen, bunte Häuschen, die die schlechtgelaunten, knarzenden, tristfarbigen Hochhäuser zur guten Laune bekehren.

Harry Styles ist in der Stadt (und ja, er weiß auch, wo er ist, bei anderen Megastars konnte man da schon manchmal zweifeln), füllt zweimal das Stadion mit Ohrwürmern, Handy-Lichtlein, betäubendem Kreischen, mit Party, Pop und Charme – und er wird am Donnerstagabend garantiert so nett und engagiert gewesen sein wie am Mittwoch. Sein Motto übrigens: „Love On Tour“.

Er gibt auch einer Vorgruppe eine Chance, mit ihm touren Wet Leg, ein scharfe Gitarren spielendes Indie-Rock-Frauenduo von der Isle of Wight, verstärkt hier durch ein paar Jungs, die hinter ihren langen Haaren verschwinden. Blumenkinder des Jahres 2023. „I speak fluent Sarcasm“ steht auf Sängerin Rhian Teasdales Kappe, ihre und Hester Chambers’ Musik klingt allerdings nicht sarkastisch, klingt vielmehr mal zupackend, aufbrausend, mal so, als könnte sie auf Platte balladenhaft zart sein – wofür es im Stadion eher keine Chance gibt.

Nach 40 Minuten Wet Leg ist Umbaupause. Dann, es ist 21 Uhr, Vogelgezwitscher und Geklimper, Vögelchen und Fischchen huschen (siehe oben), schließlich Harry Styles in Puscheljacke, die er am Ende vom Opener „Daydreaming“ auszieht. Nun glitzert das ärmellose Top, nun sieht man die Tattoos auf den durchtrainierten Armen.

Ähnlich wie Beyoncé hat Styles es geschafft, sich von seinen Anfängen zu lösen (aus seiner One-Direction-Boygroup-Zeit hat er nur „What Makes You Beautiful“ im Programm), sich mit musikalisch nicht übermäßig aufregenden, aber doch hübschen, eingängigen, ein bisschen funkigen Popsongs als Marke zu etablieren. „Ich habe mehr davon gekannt, als ich dachte“, sagte eine Mutter beim Hinausgehen. Genau. Es sind Songs, die man irgendwie schon mal gehört hat, die „She“ heißen, „Watermelon Sugar“, „Grapejuice“, „Music For a Sushi Restaurant“ oder „Satellite“ (im Video: ein reizendes Roboterchen), Songs, die praktisch auf Anhieb mitgesummt werden können.

Und nicht zufällig heißt ein bekannter Styles-Song, eine richtige Mitsing-Hymne, „Treat People With Kindness“, seid nett zueinander. Popsänger gibt es viele, auch gutaussehende Popsänger, aber das ist sein Alleinstellungsmerkmal: Viel ausführlicher als etwa Billie Eilish, die sich auch um ihre Fans sorgt während des Konzerts, läuft er hin und her, fragt nach, ob es uns auf dieser Seite und uns auf der anderen Seite auch gut geht – und hat er da tatsächlich gesagt, er werde jederzeit stoppen, falls es ein Problem gibt? Fehlt eigentlich nur noch die Triggerwarnung.

Nein, wir wollen uns nicht lustig machen über Harry Styles, durchaus, denken wir, sind die Teenies bei ihm in guten Händen. Denn nicht nur bedankt er sich mehrfach beim großartigen Publikum, wirft immer wieder Kusshände, spricht Fans an, fragt sie nach dem Namen, woher sie kommen, sagt in einem Fall zu einem Mädchen: „I’m very happy to be your first concert“. Er kündigt auch mit einem Zwinkern „bisexual music“ an, nachdem ihm unter nicht wenigen sorgsam beschrifteten Schildern die Bitte entgegengestreckt wurde: „help us come out“. Er läuft mit einer Regenbogen-Fahne, das junge Publikum kreischt entzückt.

Harry Styles war nicht nur als erster Mann allein auf dem Cover der „Vogue“ (seines „extravaganten Kleidungsstils“ wegen, so Wikipedia), er führt vielleicht auch eine neue Generation von Popstars an: Als jemand, der gar nicht darauf besteht, große, gar zukunftsweisende Kunst zu machen, der sich im Mainstream bewegt, das aber aus ganzem, liebenswürdigem Herzen.