Harfouch und Lohmeyer sind die Mahlers – „Wie ich es brauche“

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Corinna Harfouch im Rheingau. Foto: Ansgar Klostermann/RMF © Ansgar Klostermann/RMF

Corinna Harfouch und Peter Lohmeyer als Alma und Gustav Mahler.

Alma Schindler und Gustav Mahler gehören zu den bestausgeleuchteten Paaren ihrer Zeit und aller Zeiten. Beim Rheingau Musik Festival in Schloss Johannisberg war es trotzdem ein Vergnügen, Corinna Harfouch und Peter Lohmeyer dabei zuzuhören, wie sie das Vertraute neu entwickelten.

Hier die junge Frau, die davon träumt, eine Oper zu komponieren, da der ältere Mann, der sich nicht vorstellen kann, mit einer Künstlerin verheiratet zu sein; hier die junge Frau, die eh keinen so alten Mann will, da der ältere Mann, der nämlich keinen Austausch sucht und schon gar nicht mit einer 20-Jährigen, sondern Hingabe (seine spektakuläre Formel: „dass Du so werden musst, wie ich es brauche“); hier die junge Frau, die sich inzwischen verliebt hat, da der ältere Mann, der jetzt gerne weiterarbeiten will und froh ist, eine Frau zu haben, die professionell seine Noten kopieren und die Partitur auffüllen kann. Es ist kein Happyend, nicht nur insgesamt und weil der Tod schamlos hereinbricht – auch weil es für sie nicht gut ist, nicht mehr zu komponieren. Da ist etwas und es darf nicht mehr heraus.

Und natürlich findet man das alles unmöglich – und ist fasziniert davon, dass Alma das auch bereits unmöglich findet, so kurz nach 1900 –, andererseits handelt es sich um Gustav Mahler, ohne dessen Musik das Leben ein Drittel des Lebenswertes einbüßen würde, ungefähr. Auch tragen Harfouch und Lohmeyer die Brief- und Tagebuchzeugnisse so fein und lässig vor, dass die Entrüstung sich in der Lebendigkeit jener Vorgänge, die man wohl Liebe und Beziehung nennen muss, auflöst. Eine Ausnahme, darauf wird man sich einigen können.

Auf einmal so kleinformatig

Das Rheingau Musik Festival hat diesmal einen Mahler-Schwerpunkt, dem Rezitationsabend gingen unter anderem zwei Mahler-Sinfonien in der Basilika von Kloster Eberbach unmittelbar voraus (eine weitere folgt am morgigen Freitag). Das macht es dem musikalischen Teil schwer.

Die Pianistin Hideyo Harada fräst sich durch einige Sinfonie-Ausschnitte, die nun nicht anders als kläglich klingen können. Der Bariton Roman Trekel singt Mahler-Lieder, von beiden Mahlers, aber seine Stimme mag sich nicht recht entfalten an diesem Abend.