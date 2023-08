Gustav Mahler in Kloster Eberbach – Himmlische Freuden

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Dennis Russell Davies, der Mahlers 2. Sinfonie leitete, mit der Filharmonie Brno. Foto: Ansgar Klostermann / RMF © Ansgar Klostermann / RMF

Starke Mahler-Interpretationen mit tschechischen und norwegischen Orchestern beim Rheingau Musik Festival in Kloster Eberbach.

Das Rheingau Musik Festival hat einen Gustav-Mahler-Schwerpunkt, der sich am Wochenende opulent mit den Sinfonien 2 und 4 in der Basilika von Kloster Eberbach niederschlug. Zwei Großwerken, in denen religiöse Texte eine – unorthodoxe – Rolle spielen und die sich im Kirchenraum faszinierend machten, obwohl die Akustik eine Anti-Mahler-Akustik ist.

Beide Male stellten sich die Beteiligten dieser Schwierigkeit aber mit einiger Sensibilität. Die Filharmonie Brno unter ihrem Chef Dennis Russell Davies präsentierte die „Auferstehungssinfonie“, in der zunächst noch viel „Ring“-Wagner anklingt. Davies ging es wirklich gemäßigt an, ließ dann aber auch ein mauerneinstürzendes Tohuwabohu zu. Erst im dritten Satz wurde es angesichts der Halleffekte ernsthaft mulmig, dann kamen schon die wiederum gut austarierten Sätze mit Jana Hrochovás Alt- und Pavla Vykopalovás Sopransoli. Schöne Stimmen, Hrochová mit verblüffend kräftigem Akzent. Der Tschechisch Philharmonische Chor Brno sang sich frei nach Klopstock die Seele aus dem Leib, dazu eine effektvolle Ferncombo.

Am nächsten Abend die schon deutlich modernere, delikatere und zugleich wildere 4. Sinfonie. Auch das Oslo Philharmonic wurde von seinem Chef geleitet, Klaus Mäkelä, der aussieht wie unser frecher angeheirateter Cousin, aber sich als reif und besonnen mit den Gegebenheiten umgehender Dirigent erwies. Den im Raum sich überschlagenden Passagen wusste er manche Feinheit entgegenzusetzen, zarte Tanzstimmungen im ersten, sämige Streicherteppiche im dritten Satz. Die Sopranistin Johanna Wallroth verkörperte und gestaltete die „Himmlischen Freuden“ grandios in ihrem Irrwitz und ihrer Lust.

Vorab gab es hier Wagners Vorspiel und Liebestod aus „Tristan und Isolde“, was zum Kunstreligiösen beider Abende trefflich passte. Ohne Isoldes Stimme wurde das Privateste im Orchester quasi kollektiviert.

Hoffentlich erinnert sich das Publikum bis September wieder daran, dass traditionell und mit besten Gründen zwischen den Sätzen nicht applaudiert wird und leuchtende Displays stören. Leute, was sind denn das für Sitten? ith